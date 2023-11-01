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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Супермаркеты Израиля прекратили импорт из Турции после слов Эрдогана

Haaretz: супермаркеты Израиля прекратили импорт из Турции из-за позиции по войне
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильские магазины сокращают закупки продуктов из Турции, которая находится в пятерке лидеров по поставкам. Отношения двух стран резко охладились после заявлений Эрдогана, обвинившего Израиль в военных преступлениях
Фото: Shaul Schwarz / Getty Images
Фото: Shaul Schwarz / Getty Images

Крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal, ее конкуренты Rami Levy и Yochananof прекращают импорт продукции из Турции после слов поддержки со стороны ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес палестинской группировки ХАМАС. Об этом пишет Haaretz.

Более мелкие импортеры турецких продуктов последовали этому примеру, в частности, из-за отъезда всех контролеров кошерности из Турции после начала войны. Минсельхоз Израиля напомнил, что на этой неделе должны прибыть еще шесть кораблей с овощами и фруктами из Турции.

Турция замыкает пятерку крупнейших экспортеров в Израиль. Больше нее в еврейское государство поставляют только США, Китай, Германия и Швейцария. В 2022-м импорт из Турции превысил $7 млрд — объем торговли вырос за четыре года почти в два раза с $4 млрд.

Нынешняя ситуация является «полным шоком» и может существенно снизить импорт в Израиль; многие импортеры с осторожностью будут относиться к закупкам в Турции, и неясно, захотят ли там продолжать экспорт, заявил глава израильской Федерации торговых палат Уриэль Линн. Он не смог оценить, как долгое охлаждение отношений между странами будет влиять на бизнес.

Другой израильский чиновник выразил оптимизм, указав на статистику торговли между Израилем и Турцией, в которой «общий объем постоянно увеличивается». «Для этого есть рациональные причины — это хорошая и недорогая экономическая держава, которая находится рядом с нами», — пояснил он на условиях анонимности. Собеседник издания подчеркнул, что объемы торговли годами росли, несмотря на трудности в отношениях стран, а потому и сейчас импорт «сохранится более или менее на том же уровне».

Некоторые израильские ретейлеры прекращают турецкий импорт в основном из-за общественного давления. Среди прочих — сеть Rami Levy, которую обвиняли в том, что та предпочитает закупать турецкие помидоры вместо израильских. Сама сеть отрицает это.

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Федерация фермеров Израиля уже предложила розничным магазинам немедленно начать маркировать израильскую продукцию, чтобы помочь местным производителям. Ассоциация напомнила об ущербе, который понесли из-за войны агрохозяйства страны, и отъезде иностранных рабочих.

Полное прекращение импорта турецких помидоров грозит их дефицитом, так как израильские фермеры могут обеспечить только около половины спроса, пишет Haaretz. Помидоры придется закупать в Греции, Нидерландах или других странах, что сделает овощи несколько дороже.

Дипломатические отношения Израиля и Турции были фактически заморожены с 2010 по 2022 год, после того как турецкий корабль «Мави Мармара» попытался прорвать морскую блокаду сектора Газа. Экипаж оказал сопротивление досмотровой группе спецназа, погибли девять пропалестинских активистов, сообщали в ЦАХАЛ.

В этот период стороны не раз обвиняли друг друга в геноциде. В июле 2018 года Эрдоган заявил о «духе Гитлера» в Израиле и назвал это государство самым фашистским и расистским в мире в связи с принятием закона, который официально назвал Израиль национальной родиной еврейского народа и постановил, что «реализация права на национальное самоопределение в Израиле уникальна для еврейского народа». Это вызвало критику арабского населения страны.

Израильский премьер в ответ назвал Турцию «темной диктатурой», Эрдогана — «поборником демократии», который «убивает сирийцев и курдов и сажает в тюрьмы тысячи своих граждан».

После нападения в этом октябре боевиков на Израиль, в ходе которого погибли более 1,4 тыс. израильтян, а порядка 240 человек оказались в заложниках у ХАМАС, Эрдоган поначалу занял осторожную позицию. Когда Израиль приступил к военным действиям, Эрдоган выступал с критикой действий ЦАХАЛ, но не высказывал негатива в отношении израильских жертв войны.

Турецкий президент собрал 28 октября митинг в Стамбуле, на котором сделал резкие заявления по поводу войны. В частности, он пообещал объявить Израиль военным преступником и призвал его выйти «из состояния безумия». «Эй, Запад, я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?» — сказал Эрдоган во время выступления. Его запланированный визит в Израиль был отменен.

Власти Израиля в ответ отозвали дипломатов из Турции, миссия страны в ООН назвала его антисемитом и «змеей». Минбезопасности Израиля предложило Турции не только «поддерживать издалека», но и принять к себе «нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Турция супермаркеты турецкие продукты Реджеп Тайип Эрдоган
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