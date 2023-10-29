 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Министр Израиля предложил Эрдогану забрать «убийц» из Газы к себе

Министр безопасности Израиля предложил Эрдогану забрать «убийц» из Газы к себе

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану забрать в Турцию «нацистских убийц» из сектора Газа.

«Я вижу огромную поддержку Эрдогана и его народа нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин, и я могу только предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал их издалека, но и взял их под свою защиту. жить в Турции», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Президент Турции накануне выступил на многотысячном митинге в защиту палестинцев в Стамбуле. Он пообещал объявить Израиль военным преступником из-за действий армии в секторе Газа. Главным виновником войны турецкий лидер назвал Запад, который действует «не пачкая собственных рук», а Израиль — «пешкой, которой однажды пожертвуют». «Эй, Запад, я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?» — сказал Эрдоган.

В ответ Израиль заявил, что отзывает своих дипломатов из Турции.

Материал дополняется
 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Минобороны сообщило об уничтожении 36 дронов над Черным морем и Крымом Политика, 01:58
Трамп назвал войну Израиля с ХАМАС битвой добра со злом Политика, 01:52
ЦАХАЛ ударила по объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрелы Израиля Политика, 01:18
Министр Израиля предложил Эрдогану забрать «убийц» из Газы к себе Политика, 01:17
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Палестинский министр сообщил об отказе Израиля включить связь в Газе Политика, 00:46
Летающий Славянин. Как русский князь стал легендой регби Спорт, 00:31
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В ХАМАС сообщили о боях возле КПП «Бейт-Ханун» в секторе Газа Политика, 00:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
В ХАМАС заявили о готовности обменять заложников на палестинцев в тюрьмах Политика, 00:07
Сборная ЮАР рекордный четвертый раз выиграла Кубок мира по регби Спорт, 00:05
Подтвержденное число заложников ХАМАС достигло 230 Политика, 28 окт, 23:46
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 28 окт, 23:45
Майк Пенс решил приостановить участие в предвыборной гонке Политика, 28 окт, 23:42