Министр Израиля предложил Эрдогану забрать «убийц» из Газы к себе
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану забрать в Турцию «нацистских убийц» из сектора Газа.
«Я вижу огромную поддержку Эрдогана и его народа нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин, и я могу только предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал их издалека, но и взял их под свою защиту. жить в Турции», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Президент Турции накануне выступил на многотысячном митинге в защиту палестинцев в Стамбуле. Он пообещал объявить Израиль военным преступником из-за действий армии в секторе Газа. Главным виновником войны турецкий лидер назвал Запад, который действует «не пачкая собственных рук», а Израиль — «пешкой, которой однажды пожертвуют». «Эй, Запад, я вас спрашиваю, вы хотите снова разжечь войну между полумесяцем и крестом?» — сказал Эрдоган.
В ответ Израиль заявил, что отзывает своих дипломатов из Турции.
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