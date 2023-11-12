Нетаньяху пообещал «противостоять миру» при необходимости

Премьер Израиля исключил изменение целей в секторе Газа в результате международного давления и заверил в готовности продолжать добиваться своих целей. Он также подчеркнул, что Макрон, призвавший к прекращению боев, ошибается

Фото: Israeli Government Press Office / Haim Zach / Reuters

Лидерам Запада не следует поддаваться давлению сторонников прекращения огня в секторе Газа, поскольку Израиль должен одержать победу над группировкой ХАМАС «ради себя и ради всего мира», заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пишет Times of Israel.

Но в любом случае никакое международное давление, «ложные обвинения» в адрес государства или военнослужащих не повлияют на настойчивость страны. Израиль «будет твердо противостоять миру, если это необходимо», подчеркнул Нетаньяху.

По его мнению, французский президент Эмманюэль Макрон, выступив с призывом к ЦАХАЛ прекратить бои, совершил фактическую и моральную ошибку, и снова обвинил ХАМАС в создании препятствий для эвакуации мирных жителей. Премьер Израиля предостерег от защиты тактики боевиков, которая, по его мнению, заключается в использовании гражданских в качестве прикрытия. Он пояснил, что такая тактика может получить распространение: «И я говорю президенту Франции и другим нашим друзьям — это дойдет и до вас».

Макрон озвучил свое обращение к властям Израиля накануне. «Де-факто — сегодня гражданское население подвергается бомбардировкам. Этих младенцев, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Поэтому для этого нет никаких оснований и никакой легитимности», — сказал президент Франции и призвал Израиль «остановиться». Он также подчеркнул, что Париж, вместе с тем, осуждает «осуждает террористические действия» боевиков.

Журналист спросил Макрона, нарушила ли израильская сторона международное право в секторе Газа, но тот уклонился от ответа. «Я не судья. Я глава государства», — пояснил он. Президент Франции добавил, что было бы неверным критиковать «партнера и друга» таким образом всего через месяц после нападения группировки.

С критикой Израиля выступали также Турция, Иран, страны арабского мира и всемирные организации, такие как ООН, ВОЗ и общество Красного Полумесяца. Последнее отмечало, что после начала войны «во всем секторе Газа не стало безопасных зон», а гуманитарную катастрофу, развернувшуюся в анклаве следует прекратить.

Генсек ООН Антониу Гутерриш говорил, что сектор превращается в «кладбище детей», а бомбардировки Газы отражают кризис человечества. Израильский МИД ответил ему, что настоящей проблемой анклава является ХАМАС, а не Тель-Авив, и напомнил о большом числе погибших детей при атаке боевиков 7 октября.