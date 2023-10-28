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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль отозвал дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

МИД Израиля отозвал дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
На фоне заявлений президента Турции Эрдогана о намерении признать Израиль государством — военным преступником Тель-Авив отозвал своих дипломатов из Анкары
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Израиль отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений в свете последних заявлений турецкого политического руководства. Об этом в соцсети X написал глава МИД Израиля Эли Коэн.

«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений», — написал он.

Заявление Коэна появилось на фоне масштабного пропалестинского митинга в Стамбуле, где выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Среди прочего Эрдоган обещал объявить Израиль военным преступником из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

В ходе своего выступления Эрдоган также осудил позицию стран Запада. По его словам, те, кто «проливает лживые слезы по погибшим в Украине», не высказали сочувствия погибшим в Газе. Президент Турции обратился к странам Запада с вопросом, желают ли они начать «новую войну между крестом и полумесяцем».

До начала митинга Эрдоган призвал Израиль прекратить удары по сектору Газа, поскольку под обстрелы попадает гражданское население, в том числе женщины и дети.

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7 октября боевики ХАМАС вторглись в южные районы Израиля, а также открыли массированный ракетный обстрел по территории государства. Члены исламистского движения атаковали кибуцы (общины), где стреляли в гражданских и захватили более 200 заложников, которых увели в сектор Газа. Власти Израиля после нападения пообещали уничтожить ХАМАС.

Ранее в Стамбуле находились лидеры ХАМАС во главе с главой движения Исмаилом Ханией. Однако, по данным Al Monitor, турецкие власти «вежливо» попросили руководителей движения покинуть страну. Как говорят собеседники издания, выслать его из страны решили после того, как в социальных сетях распространились кадры, на которых он и другие члены ХАМАС падают ниц в «молитве благодарности» во время просмотра новостей о начале военных действий по телевизору.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Израиль сектор Газа Турция Реджеп Тайип Эрдоган палестино-израильский конфликт
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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