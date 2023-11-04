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Политика ,  
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Эрдоган объявил, что списал Нетаньяху со счетов

Эрдоган: Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать
Но это не означает разрыва отношений с Израилем, добавил президент Турции. Нетаньяху надо «сделать шаг назад», полагает он
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Эрдоган, заявил что отказался от дальнейшего общения с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху из-за действий израильской армии в секторе Газа.

«Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов», — сказал Эрдоган (цитата по Al Arabiya).

При этом турецкий президент отметил, что полный разрыв дипломатических отношений между Турцией и Израилем невозможен. Он рассказал, что глава турецкой службы безопасности Ибрагим Калын ведет переговоры с израильской стороной о прекращении огня в секторе Газа.

Израильскому премьеру нужно «сделать шаг назад» и остановить военные действия, считает Эрдоган. Он добавил, что Турция утратит доверие к мировой системе, если Израиль не остановят и не привлекут к ответственности за «военные преступления и нарушение прав человека».

На следующий день после нападения ХАМАС на Израиль и начала ответных ударов по сектору Газа, 8 октября, Эрдоган предложил помощь в решении конфликта. Он заявил, что мир возможен только при окончательном решении палестино-израильской проблемы, а именно в результате создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

После того как атаки армии Израиля по сектору Газа усилились и власти страны объявили блокаду региона, Эрдоган заявил, что действия Израиля похожи на резню мирного населения. Позже он призвал Израиль «выйти из состояния безумия» и призвал жителей Турции выйти на «великий палестинский митинг». На демонстрации, которая прошла в Стамбуле 28 октября, он пообещал объявить Израиль военным преступником из-за действий в секторе Газа.

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Яна Ломакина
Реджеп Тайип Эрдоган Биньямин Нетаньяху сектор Газа Турция Израиль
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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