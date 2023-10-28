Эрдоган призвал Израиль «выйти из состояния безумия»

От ударов по сектору Газа страдает гражданское население, заявил президент Турции. Он призвал выйти на митинг в поддержку Палестины и «против злодеяний Израиля»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прекратить удары по сектору Газа, заявив, что под обстрелы попадает гражданское население, в том числе женщины и дети.

«Израиль должен незамедлительно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Эрдоган призвал жителей Турции выйти на «великий палестинский митинг», который 28 октября пройдет на территории аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле. Его участники выскажутся в поддержку Палестины и «против злодеяний Израиля».

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ накануне объявила, что расширяет масштаб наземных маневров против исламистского движения ХАМАС. Военные сообщили, что нарастили атаки «по подземным целям и террористической инфраструктуре» в секторе Газа.

Турецкий лидер и до этого критиковал израильскую сторону и сравнивал ее действия в анклаве с «резней». Эрдоган также назвал удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября «последним примером нападений Израиля, лишенных самых основных человеческих ценностей». Минздрав сектора Газа, подконтрольный ХАМАС, заявил, что в результате погиб 471 человек (на Западе считают, что это число завышено и погибнуть могли от 100 до 300 человек). Палестинская группировка обвинила в атаке Израиль, но не представила доказательств, отмечала The New York Times. Израиль отверг обвинения. По данным ЦАХАЛ, причиной трагедии стал неудачный запуск ракеты «Палестинским исламским джихадом» (признан террористической организацией запрещен в России), также действующим в секторе. В доказательство израильские военные опубликовали снимки территории больницы с дрона и перехваченные переговоры членов ХАМАС.

25 октября турецкий президент заявил, что ответственность за гибель детей в секторе Газа лежит на странах Запада, которые «хотят, чтобы мир никогда не пришел в этот регион». Он сообщил также, что отменяет запланированный визит в Израиль и отказывается считать ХАМАС террористической группировкой. Бойцов движения Эрдоган назвал моджахедами (борцами за веру), которые сражаются за освобождение своей земли.

За несколько дней до этого издание Al Monitor сообщило, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль турецкие власти попросили главу политбюро движения Исмаила Ханию, находившегося в Стамбуле, покинуть страну. В Анкаре это опровергли.