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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Эрдоган призвал Израиль «выйти из состояния безумия»

Президент Турции Эрдоган призвал Израиль остановить удары по сектору Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
От ударов по сектору Газа страдает гражданское население, заявил президент Турции. Он призвал выйти на митинг в поддержку Палестины и «против злодеяний Израиля»
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прекратить удары по сектору Газа, заявив, что под обстрелы попадает гражданское население, в том числе женщины и дети.

«Израиль должен незамедлительно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Эрдоган призвал жителей Турции выйти на «великий палестинский митинг», который 28 октября пройдет на территории аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле. Его участники выскажутся в поддержку Палестины и «против злодеяний Израиля».

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ накануне объявила, что расширяет масштаб наземных маневров против исламистского движения ХАМАС. Военные сообщили, что нарастили атаки «по подземным целям и террористической инфраструктуре» в секторе Газа.

Турецкий лидер и до этого критиковал израильскую сторону и сравнивал ее действия в анклаве с «резней». Эрдоган также назвал удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября «последним примером нападений Израиля, лишенных самых основных человеческих ценностей». Минздрав сектора Газа, подконтрольный ХАМАС, заявил, что в результате погиб 471 человек (на Западе считают, что это число завышено и погибнуть могли от 100 до 300 человек). Палестинская группировка обвинила в атаке Израиль, но не представила доказательств, отмечала The New York Times. Израиль отверг обвинения. По данным ЦАХАЛ, причиной трагедии стал неудачный запуск ракеты «Палестинским исламским джихадом» (признан террористической организацией запрещен в России), также действующим в секторе. В доказательство израильские военные опубликовали снимки территории больницы с дрона и перехваченные переговоры членов ХАМАС.

25 октября турецкий президент заявил, что ответственность за гибель детей в секторе Газа лежит на странах Запада, которые «хотят, чтобы мир никогда не пришел в этот регион». Он сообщил также, что отменяет запланированный визит в Израиль и отказывается считать ХАМАС террористической группировкой. Бойцов движения Эрдоган назвал моджахедами (борцами за веру), которые сражаются за освобождение своей земли.

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За несколько дней до этого издание Al Monitor сообщило, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль турецкие власти попросили главу политбюро движения Исмаила Ханию, находившегося в Стамбуле, покинуть страну. В Анкаре это опровергли.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Израиль сектор Газа Палестина
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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