Руководство ХАМАС покинуло Турцию

Руководство политического крыла ХАМАСа покинуло Турцию: по версии Al Monitor, их об этом «вежливо» попросили власти страны. По другой версии, они сами решили уехать из-за неспособности спецслужб их защитить

Исмаил Хания (Фото: PPO / Getty Images)

Власти Турции «вежливо отослали» одного из лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханию и его подчиненных из страны, утверждает Al Monitor со ссылкой на несколько информированных источников. По данным издания, причиной этого стали противоречия, возникшие после атаки ХАМАС на Израиль.

Исмаил Хания на момент атаки находился в Стамбуле. Как говорят собеседники издания, выслать его из страны решили после того, как в социальных сетях распространились кадры, на которых он и другие члены ХАМАС падают ниц в «молитве благодарности» во время просмотра новостей о начале военных действий по телевизору. «Анкара вежливо попросила Ханию и его окружение покинуть Турцию, не желая создавать впечатление, что они защищают ХАМАС после убийства группировкой израильских мирных жителей», — пишет Al Monitor

С другой стороны, недовольство позицией Турции высказывали и представители ХАМАС. В интервью турецкому телеканалу Haberturk на прошлой неделе Халед Машааль, еще один высокопоставленный деятель ХАМАСа, намекнул, что группировка ожидает более сильной поддержки со стороны Анкары. «Я очень уважаю Турцию. Турция должна сказать «стоп»… Израилю», — сказал он.

Отъезд руководства политического крыла ХАМАСа из Турции подтвердил и источник «РИА Новости» в движении. Однако он называет иную причину: по словам собеседника агентства, руководство группировки самостоятельно приняло решение покинуло территорию Турции после того, как спецслужбы страны выразили свою неспособность защитить их от угроз со стороны Израиля. «Турецкая разведка встретилась с руководством ХАМАС 7 октября в 10.00 и сообщила ему, что турецкие власти не смогут обеспечить его безопасность в стране от угроз со стороны Израиля. После этого лидеры ХАМАС решили покинуть территорию Турции с началом войны», — сказал он.

Утверждения о том, что правительство приказало Хании и другим высокопоставленным представителям движения покинуть Турцию опроверг и турецкий чиновник, пишет Al Monitor.

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