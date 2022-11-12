МИД Украины призвал не дать России устроить «голодные игры»

Кулеба не увидел признаков искренней готовности Москвы к переговорам, усомнившись в необходимости «садиться за стол для красивой картинки», однако пообещал рассмотреть предложение Лаврова о встрече на саммите, если такое поступит

Дмитрий Кулеба (Фото: Cindy Liu / Reuters)

Присутствия России в зерновой сделке недостаточно, следует добиться добросовестного участия Москвы, чтобы ее инспекторы проверяли суда без искусственных задержек, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Камбодже на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром», — сказал министр (цитата по Reuters).

Кулеба отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не предлагал ему личную встречу на полях саммита, однако если такое предложение поступит, «мы внимательно рассмотрим его запрос». По мнению главы МИД Украины, пока нет ни единого признака того, что Россия искренне стремится к переговорам. Он не увидел смысла «садиться за стол ради красивой картинки».

Россия и Украина 22 июля по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из украинских портов, застрявшего там из-за начала боевых действий. Вторая часть сделки касается расширения экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Соглашение изначально рассчитано на 120 дней, этот срок истекает 19 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал продлить зерновую сделку, аналогично мнение выразил немецкий канцлер Олаф Шольц. В Кремле отмечали, что зерновая сделка приобретает более рискованный характер, отметив, что переговоры сторон по этому вопросу ведутся, а соответствующие решение не анонсируются. «Перед тем как принимать решение о продолжении — надо будет дать общую оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все параметры договоренности», — подчеркнул представитель российского президента Дмитрий Песков. Власти России неоднократно критиковали ход выполнения сделки, отмечая, что большая часть украинского зерна идет в развитые страны, а не в бедные.

Российская сторона приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после атаки дронов на бухту в Севастополе, Москва сочла, что Киев использовал для этой цели морской коридор в Черном море, предназначенный для вывоза зерна. Украина, Турция и ООН при этом согласовали экспорт зерна без участия России, проинформировав ее об этом.

Москва затем согласилась вернуться после получения обязательств от Киева, в российском МИДе позднее сообщили о получении «четких гарантий» от Украины. В МИД Украины утверждали, что Киев не брал на себя каких-либо новых обязательств, «которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении».

Кремль не фиксирует изменений позиции Киева по переговорам для урегулирования конфликта, отмечал Песков. Он указывал, что Россия готова к диалогу, однако переговоры невозможны из-за отношения к ним Украины. «Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — говорила представитель МИДа Мария Захарова в начале ноября.