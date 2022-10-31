Кремль заявил, что зерновая сделка обретает «более рискованный характер»

Под угрозу зерновую сделку поставила Украина, указал Кремль, поэтому она перестала быть гарантированной и обрела опасный, «рискованный характер». Минобороны заявило о приостановке сделки Москвой после атаки дронов на Севастополь

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Зерновая сделка сейчас вряд ли реализуема в прежнем виде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Такая сделка, она вряд ли реализуема. Она приобретает иной характер, гораздо более рискованный и опасный — и не гарантированный», — сказал Песков.

По его словам, к срыву соглашения, к тому, чтобы «подорвать атмосферу доверия и гарантированной безопасности», шла украинская сторона. «Поэтому здесь надо исходить, что эти действия украинской стороны привели к тому, что сделка под угрозой», — сказал пресс-секретарь президента, пояснив, что с ООН и Турцией Москва продолжает контакты по дипломатическим каналам.

Зерновую сделку — то есть международное соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов — Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля в Стамбуле. При этом Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией.

Согласно договоренностям вывоз зерна шел через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного на судах, которые проводили через заминированные воды украинские лоцманы. Наблюдать за погрузкой зерна в портах Украины должны были представители самой Украины, а также Турции и ООН. Они должны контролировать, что на судах не возят боеприпасы и оружие. В Стамбуле корабли должны проходить повторную инспекцию и только после этого следовать в порты назначения.

Президент России Владимир Путин не раз критиковал исполнение сделки, указывая, что большая часть судов была направлена в ЕС, а не в беднейшие страны мира. Москва сообщила, что продление сделки по экспорту зерна по Черному морю будет зависеть от ее практических результатов.

29 октября Россия приостановила участие в сделке, в рамках которой гарантировала безопасный проход судов с украинским зерном по Черному морю.

Минобороны сообщило, что решение было принято из-за проведенного «киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта» против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Сообщение о приостановке сделки последовало, после того как губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал об атаке дронов на военные объекты Черноморского флота в Севастополе.

В результате атаки украинских дронов повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной. Россия также запросила на понедельник, 31 октября, заседание Совбеза ООН в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли и гражданские суда.

ЕС и США призвали Москву вернуться к сделке. По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, это станет возможным, после того как будут выяснены обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота.

Несмотря на заявления России, утром 31 октября Турция и ООН возобновили проверки судов в украинских портах. В Совместном координационном центре (СКЦ), созданном для координации усилий в рамках сделки, согласовали план движения 16 судов на понедельник: 12 из них должны выйти из портов, остальные прибыть.

Согласно данным сервисов отслеживания судов, два сухогруза, Admiral de Ribas и Mount Baker, с зерном и другой сельхозпродукцией в понедельник вышли из украинских портов.