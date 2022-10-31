Кремль заявил, что зерновая сделка обретает «более рискованный характер»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
МИД выразил протест Нидерландам из-за попытки вербовки военного атташе Политика, 15:37
Россия продолжит соблюдать договоренности после выхода из зерновой сделки Политика, 15:32
Пашинян перед встречей с Алиевым заявил о согласии с предложениями России Политика, 15:27
Власти Москвы анонсировали застройку тысячи гектаров в промзонах города Недвижимость, 15:22
Дин Лижэня официально пригласили сыграть за шахматную корону с Непомнящим Спорт, 15:18
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 15:18
Песков не счел нужным требовать от Минобороны доказательств Политика, 15:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Positive Technologies сообщила о росте прибыли в 32 раза Инвестиции, 15:07
Принцип 80/20: как добиться успеха в личной жизни, бизнесе и инвестициях Pro, 15:01
Bloomberg узнал об идее США применить к Китаю опыт антироссийских мер Политика, 15:00
Как ускорить работу инспекторов на месте ДТП Партнерский проект, 14:55
Десятки погибших и пропавших: последствия шторма «Налджи» на Филиппинах Общество, 14:44 
На территорию Молдавии упала сбитая украинской ПВО ракета Политика, 14:42
Почему осенью так сложно просыпаться и как себе помочь Pro, 14:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль заявил, что зерновая сделка обретает «более рискованный характер»

Песков: зерновая сделка перестала быть гарантированной, обрела «рискованный характер»
Под угрозу зерновую сделку поставила Украина, указал Кремль, поэтому она перестала быть гарантированной и обрела опасный, «рискованный характер». Минобороны заявило о приостановке сделки Москвой после атаки дронов на Севастополь
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Зерновая сделка сейчас вряд ли реализуема в прежнем виде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Такая сделка, она вряд ли реализуема. Она приобретает иной характер, гораздо более рискованный и опасный — и не гарантированный», — сказал Песков.

По его словам, к срыву соглашения, к тому, чтобы «подорвать атмосферу доверия и гарантированной безопасности», шла украинская сторона. «Поэтому здесь надо исходить, что эти действия украинской стороны привели к тому, что сделка под угрозой», — сказал пресс-секретарь президента, пояснив, что с ООН и Турцией Москва продолжает контакты по дипломатическим каналам.

Зерновую сделку — то есть международное соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов — Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля в Стамбуле. При этом Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией.

Согласно договоренностям вывоз зерна шел через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного на судах, которые проводили через заминированные воды украинские лоцманы. Наблюдать за погрузкой зерна в портах Украины должны были представители самой Украины, а также Турции и ООН. Они должны контролировать, что на судах не возят боеприпасы и оружие. В Стамбуле корабли должны проходить повторную инспекцию и только после этого следовать в порты назначения.

Президент России Владимир Путин не раз критиковал исполнение сделки, указывая, что большая часть судов была направлена в ЕС, а не в беднейшие страны мира. Москва сообщила, что продление сделки по экспорту зерна по Черному морю будет зависеть от ее практических результатов.

29 октября Россия приостановила участие в сделке, в рамках которой гарантировала безопасный проход судов с украинским зерном по Черному морю.

Читайте на РБК Pro
Пилот дрона может получать 250 тыс. руб.: что известно о новой профессии
Что россиянам делать с криптокошельками на фоне санкций ЕС
Думал, но не сделал: что мешает нам быстро принимать решения
Акции Tesla обвалились после отчета. Что с ними будет дальше

Минобороны сообщило, что решение было принято из-за проведенного «киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта» против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Сообщение о приостановке сделки последовало, после того как губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал об атаке дронов на военные объекты Черноморского флота в Севастополе.

В результате атаки украинских дронов повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной. Россия также запросила на понедельник, 31 октября, заседание Совбеза ООН в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли и гражданские суда.

ЕС и США призвали Москву вернуться к сделке. По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, это станет возможным, после того как будут выяснены обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота.

Несмотря на заявления России, утром 31 октября Турция и ООН возобновили проверки судов в украинских портах. В Совместном координационном центре (СКЦ), созданном для координации усилий в рамках сделки, согласовали план движения 16 судов на понедельник: 12 из них должны выйти из портов, остальные прибыть.

Согласно данным сервисов отслеживания судов, два сухогруза, Admiral de Ribas и Mount Baker, с зерном и другой сельхозпродукцией в понедельник вышли из украинских портов.

Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Наталья Демченко Наталья Демченко
Зерновая сделка ООН Россия Украина Турция
Материалы по теме
Россия продолжит контакты с Турцией и ООН по «зерновой сделке»
Политика
Турция призвала избегать мешающих вывозу зерна с Украины «провокаций»
Политика
Минобороны заявило о движении дронов к Севастополю по зерновому коридору
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter