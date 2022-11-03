Песков оценил возможность продления зерновой сделки

Срок действия соглашения, заключенного летом в Стамбуле, истекает 19 ноября. Решение России возобновить свое участие в соглашении не означает, что зерновая сделка будет продлена после этого срока, заявил Дмитрий Песков

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Россия будет обсуждать с партнерами продление зерновой сделки после 19 ноября, ее эффективность еще предстоит оценить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления, срок не истек <...>. К 19-му числу — перед тем как принимать решение о продолжении — надо будет дать общую оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все параметры договоренности. И потом уже выходить на какие-то решения», — сказал Песков.

По словам Пескова, тот факт, что Россия вернулась к выполнению условий соглашения после вмешательства ООН и Турции не означает, что Москва пойдет на продление сделки после окончания срока ее действия.

Зерновая сделка — это международное соглашение о вывозе зерна из украинских портов Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле 22 июля. Россия и Украина подписывали соглашение отдельно: каждая из стран заключила зерновую сделку с Турцией и ООН. Соглашение изначально рассчитано на 120 дней, этот срок истекает 19 ноября. После этого стороны могут договориться продлить его на аналогичный срок.

Россия 29 октября приостановила участие в зерновой сделке, обвинив Украину в атаке на корабли в Севастопольской бухте, которые участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора. МИД Украины заявил, что российская сторона блокирует поставок зерна под надуманным предлогом. Минобороны объявило о возобновлении участия в соглашении 2 ноября. Ведомство пояснило, что благодаря участию ООН и Турции удалось получить «необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России».

Песков также сообщил, что гарантии были предоставлены турецкой стороне. «По понятным причинам не могли быть предоставлены напрямую нам. И в данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны. Важность сделки акцентируется. И, конечно, работа, которая была проведена Анкарой и военными турецкими, дипломатами турецкими и президентом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки. Участие в этом Турции является, наверное, главным фактором доверия», — пояснил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, почему Москва поверила в гарантии Киева.

Украинский МИД, комментируя сообщения о новых гарантиях Анкаре, сообщил, что никаких новых обязательств в рамках сделки не брал. «Никаких новых обязательств, которые выходили бы за рамки уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не брало», — заявил спикер МИДа Олег Николенко. По его словам, Киев никогда не использовал зерновой коридор в военных целях и четко придерживается договоренностей в рамках Черноморской зерновой инициативы.