Песков: Украина не хочет переговоров, изменений позиции Киева по ним не фиксируем

Песков не увидел изменений в позиции Украины по переговорам

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Власти России не фиксируют изменений в позиции Украины по переговорам для урегулирования ситуации, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Киев не хочет переговоров. Специальная военная операция продолжается», — добавил он.

По его словам, российские цели на Украине могут быть достигнуты путем диалога, но переговоры невозможны «с учетом позиции украинской стороны».

Ранее утром Байден усомнился, что достижение мира на Украине возможно вывода российских войск из этой страны. В Киеве также называли восстановление территориальной целостности в качестве условия для возобновления переговоров с Россией. Кроме того, говорил президент Владимир Зеленский, Киев ждет от Москвы «уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

«Мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно будет готова к миру», — указал он, заверив, что не «закрывал дверь» к диалогу.

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