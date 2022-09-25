МИД Таиланда призвал решить конфликт на Украине на саммитах в ноябре

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 09:05
Курс доллара ₽59 или ₽75: прогнозы аналитиков на октябрь 2022 года Инвестиции, 09:00
Что такое презентеизм и как он вредит компаниям в России Pro, 09:00
Что такое смог, как он формируется и почему вреден Зеленая экономика, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:47
Рогов заявил о разработке Киевом сценариев наступления в Запорожье Политика, 08:28
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 08:19
Экономия и пессимизм привели покупателей одежды в продуктовые магазины Бизнес, 08:01
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Белгородской области отменили призыв 75 мобилизованных по ошибке Политика, 07:52
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:36
МИД Таиланда призвал решить конфликт на Украине на саммитах в ноябре Политика, 07:31
Президент Ирана пообещал дать решительный ответ на протесты Политика, 06:53
Египет предложил создать в стране международный центр торговли зерном Политика, 06:52
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД Таиланда призвал решить конфликт на Украине на саммитах в ноябре

Все стороны конфликта на Украине могут обсудить варианты решения на трех саммитах, которые пройдут в Юго-Восточной Азии в ноябре. Такую идею предложил вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай.

«Возможное решение может быть найдено в течение ноября месяца, когда наступит прекрасная возможность для всех заинтересованных сторон украинского кризиса собраться на трех площадках в Юго-Восточной Азии», — сказал он.

Министр предложил лидерам стран конфликта обсудить ситуацию на саммите АСЕАН в Пномпене, встрече G20 на Бали и АТЭС в Бангкоке. «Они могли бы по отдельности или в серии служить наиболее подходящей площадкой для переговоров, чтобы обеспечить возможный выход из этого острого глобального кризиса в Украине», — счел Праматвинай.

Он добавил, что ООН безусловно присоединится к процессу, если главы государств не упустят возможность.

В Белом доме призвали Зеленского приехать на G20 в случае участия Путина
Политика
Фото:Dita Alangkara / AP

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Индонезия направила приглашение лидерам стран G20 в апреле. Российская сторона подтвердила участие президента Владимира Путина. Однако в Кремле уточнили, что решение о формате участия в саммите (личном или по видеосвязи) будет приниматься на основе всех факторов, в том числе факторе безопасности.

Приглашение на саммит получил и президент Украины Владимир Зеленский, хотя его страна не входит в G20. Bloomberg писал, что с таким предложением выступили некоторые государства-члены, в том числе США, после того как на встречу пригласили Путина. Совет национальной безопасности США призвал Зеленского приехать на саммит, если Путин примет участие в нем лично.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему даже на фоне рецессии компании продолжают нанимать персонал
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images В ИТ все еще не хватает людей. Какую специальность выбрать начинающим
Инструкции
Pro
Фото: Hyungwon Kang / Reuters 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать
Инструкции
Pro
Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Теги
Таиланд МИД Украина конфликт решение G20 АСЕАН АТЭС
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине уменьшить побочные эффекты
Политика
Лавров отверг возможность первых шагов к переговорам с Западом по Украине
Политика
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter