Турция, Украина и ООН согласовали выход 12 судов из украинских портов

Отмечается, что делегации Турции, Украины и ООН проинформировали Россию о запланированном на 31 октября выходе 12 судов из украинских портов. Москва ранее приостановила свое участие в «зерновой сделке» на неопределенный срок

Фото: Минобороны Турции / ТАСС

Делегации Укрианы, Турции и ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) согласовали план движения судов по гумкоридору на 31 октября, в том числе 12 судов из украинских портов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представительства ООН в СКЦ.

«Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и 2 прибывающих. Делегация ООН <…> проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», — сказано в сообщении.

Там уточнили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках «зерновой сделки».

В СКЦ добавили, что еще шесть судов в рамках зерновой сделки вышли из украинских портов в воскресенье, 30 октября. «Сегодня, 30 октября, шесть судов, перевозящих 186 426 тонн зерна и других продуктов питания, отправились в рейс (с Украины), но еще не вошли в морской гуманитарный коридор», — сказано в сообщении.

В то же время российский источник СКЦ сообщил «РИА Новости», что принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки Россию ни к чему не обязывают. «Мы приостановили участие и официально информацию об этом довели до СКЦ. Принятые без нас решения (если они приняты) нас ни к чему не обязывают», — сказал он.

Соглашение о вывозе зерна из украинских портов было заключено при участии России, Украины, Турции и ООН в июле. Первое судно с сельхозпродукцией вышло из порта Одессы 1 августа. Российский президент Владимир Путин критиковал исполнение зерновой сделки, указывая, что большинство кораблей направилось в ЕС, а не беднейшие страны мира.

29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН и Турции выступили против шагов, ставящих зерновую сделку под угрозу.

В атаке, которую Минобороны назвало «террористической», по данным ведомства, участвовали девять летательных беспилотников и семь — морских. В результате незначительные повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец», указали в министерстве.

Минобороны заявило, что ВСУ устроили атаку под руководством специалистов ВМС Великобритании. 30 октября обломки дронов были подняты на поверхность, экспертиза навигационных модулей канадского производства показала, что беспилотники были запущены со стороны Одессы, а один — в самой зоне зернового коридора.

30 октября замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что говорить о возвращении России в «зерновую сделку» можно будет только после расследования нападений на корабли. «В первую очередь нужно обстоятельно выяснить все обстоятельства случившегося — это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее», — отметил дипломат.