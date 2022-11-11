Кремль заявил о продолжающихся переговорах по зерновой сделке

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 61 (-0,24) Инвестиции, 10 ноя, 16:00
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 61,24 (+0,18) Инвестиции, 10 ноя, 16:00
Ликсутов рассказал о системе обеззараживания столичных вагонов метро Город, 13:32
Почему климатические инвестиции быстрее всего растут не в ЕС и США РБК и Сбер, 13:31
Президент Казахстана высказался за территориальную целостность всех стран Политика, 13:29
Я ненавижу своего начальника: каких руководителей не любят в коллективе Pro, 13:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:26
Выгуливать обязан: каких норм не хватает в российских законах о животных Партнерский проект, 13:19
Минобороны завершило переброску военных из Херсона на левый берег Днепра Политика, 13:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Песков не увидел изменений в позиции Украины по переговорам Политика, 13:10
Больше не бездомный: как помочь тем, кто оказался на улице 13:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:04
Кремль оценил лишение России статуса рыночной экономики со стороны США Экономика, 12:58
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым в Симферополе. Видео Политика, 12:55
Турецкие экспортеры заявили об увеличении поставок одеял в Европу Экономика, 12:51
Москомархитектура сообщила о росте заявок от застройщиков на 12% Город, 12:51
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль заявил о продолжающихся переговорах по зерновой сделке

Дмитрий Песков: Москва продолжает вести переговоры о продлении зерновой сделки
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Переговоры по поводу продления зерновой сделки продолжаются, ведется работа в этом направлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия продлевать зерновую сделку, передает корреспондент РБК.

«Такие решения не анонсируются. Переговоры продолжаются… Ведется работа в этом направлении», — сказал Песков, отметив, что в ООН понимают озабоченность России в этом вопросе.

Ранее он говорил, что необходимо дать общую оценку эффективности выполнения сделки — оценку того, как «были реализованы все параметры договоренности».

Зерновая сделка — это международное соглашение о вывозе зерна из украинских портов, которое Россия, Украина, Турция и ООН, была заключена 22 июля в Стамбуле. Российская и украинская стороны по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией. Согласно договоренностям сторон, вывоз зерна с Украины должен идти через подконтрольные ей порты Черноморска, Южного и Одессы, а наблюдать за этим должны представители как самой Украины, так Турции и ООН. Они контролируют, чтобы на кораблях не провозили боеприпасы или оружие. Срок соглашений истекает 19 ноября.

29 октября, по данным Минобороны России, украинские военные с помощью беспилотников атаковали корабли в Севастопольской бухте, участвовавшие в обеспечении безопасности гуманитарного коридора. После этого Россия приостановила участие в зерновой сделке, но согласилась возобновить ее 2 ноября.

Российское военное ведомство пояснило, что благодаря участию ООН и Турции удалось получить «необходимые письменные гарантии со стороны Украины» о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России, тогда как украинский МИД заявил, что страна не брала на себя новых обязательств по соглашению о вывозе зерна.

Читайте на РБК Pro
Почему Минфин предложил инвесторам «космическую» премию по ОФЗ
Конкуренция с Intel накаляется: что будет дальше с акциями AMD
Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого
Миллиардеры-трезвенники: Баффетт, Рыбаков, Дуров — об отказе от алкоголя

Позднее Песков говорил, что важную роль в возобновлении соглашения сыграло посредничество Анкары. Министр обороны Турции говорил в начале ноября, что Анкара предложит продлить сделку еще на год, поскольку Украина дала гарантии безопасности для вывоза зерна.

Теги
Дмитрий Песков Зерновая сделка Украина
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Анкаре сообщили о желании Эрдогана обсудить с Путиным зерно на G20
Политика
Кремль заявил, что зерновая сделка обретает «более рискованный характер»
Политика
Генсек НАТО призвал продлить зерновую сделку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter