Кремль заявил о продолжающихся переговорах по зерновой сделке

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Переговоры по поводу продления зерновой сделки продолжаются, ведется работа в этом направлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия продлевать зерновую сделку, передает корреспондент РБК.

«Такие решения не анонсируются. Переговоры продолжаются… Ведется работа в этом направлении», — сказал Песков, отметив, что в ООН понимают озабоченность России в этом вопросе.

Ранее он говорил, что необходимо дать общую оценку эффективности выполнения сделки — оценку того, как «были реализованы все параметры договоренности».

Зерновая сделка — это международное соглашение о вывозе зерна из украинских портов, которое Россия, Украина, Турция и ООН, была заключена 22 июля в Стамбуле. Российская и украинская стороны по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией. Согласно договоренностям сторон, вывоз зерна с Украины должен идти через подконтрольные ей порты Черноморска, Южного и Одессы, а наблюдать за этим должны представители как самой Украины, так Турции и ООН. Они контролируют, чтобы на кораблях не провозили боеприпасы или оружие. Срок соглашений истекает 19 ноября.

29 октября, по данным Минобороны России, украинские военные с помощью беспилотников атаковали корабли в Севастопольской бухте, участвовавшие в обеспечении безопасности гуманитарного коридора. После этого Россия приостановила участие в зерновой сделке, но согласилась возобновить ее 2 ноября.

Российское военное ведомство пояснило, что благодаря участию ООН и Турции удалось получить «необходимые письменные гарантии со стороны Украины» о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России, тогда как украинский МИД заявил, что страна не брала на себя новых обязательств по соглашению о вывозе зерна.

Позднее Песков говорил, что важную роль в возобновлении соглашения сыграло посредничество Анкары. Министр обороны Турции говорил в начале ноября, что Анкара предложит продлить сделку еще на год, поскольку Украина дала гарантии безопасности для вывоза зерна.