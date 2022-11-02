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МИД заявил о «четких гарантиях» Украины о неповторении атак в Черном море

Замглавы МИДа Руденко: Киев предоставил гарантии, что атаки в Черном море не повторятся
Россия возобновила участие в зерновой сделке, из которой выходила из-за нападения ВСУ на корабли в Севастополе. По словам замминистра иностранных дел Андрея Руденко, Киев предоставил гарантии, что подобные атаки не повторятся
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россия получила от Украины «четкие гарантии», что атак в Черном море с использованием инфраструктуры и коридоров для вывоза зерна больше не будет, заявил замглавы МИДа Андрей Руденко, передает ТАСС.

«У нас есть четкие гарантии со стороны Украины о неповторении подобных атак с использованием в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна», — сказал он.

2 ноября Минобороны России сообщило о возобновлении участия России в зерновой сделке. Оно было приостановлено 29 октября после того, как украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте. В ведомстве сказали, что эти суда участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. Украинский МИД счел, что Москва блокирует соглашение под надуманным предлогом.

Теперь Минобороны получило от украинской стороны заверения, что гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы». Гарантии удалось получить «благодаря участию международной организации», а также при содействии Турции, указали в министерстве.

Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом называл такие гарантии одним из условий возвращения к сделке. Другое условие, по словам главы государства, — расследование атаки на Севастополь.

В Минобороны России считают, что ВСУ атаковали Севастопольскую бухту под руководством представителей ВМС Великобритании. В связи с этим британского посла Дебору Броннерт решили вызвать в МИД, чтобы предъявить ей доказательства причастности Лондона к теракту.

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