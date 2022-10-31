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ООН одобрила отправку первого судна с зерном после приостановки сделки

ООН одобрила отправку первого судна с украинским зерном после приостановки сделки
Турция и ООН возобновили проверки судов после развала зерновой сделки. ООН согласовала с Украиной и Турцией выход 12 судов в понедельник
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Первое судно допустили к отправке после развала энергетической сделки, сообщил представитель ООН, передает Reuters.

Турция и ООН возобновили проверки судов из украинских портов, после того как Россия приостановила участие в нем. ООН согласовала с Украиной и Турцией план движения 16 судов на понедельник: 12 из них должны выйти из портов, остальные прибыть.

Согласно данным сервисов отслеживания судов, два сухогруза, Admiral de Ribas и Mount Baker, с зерном и другой сельхозпродукцией в понедельник вышли из украинских портов.

Франция тем временем работает над тем, чтобы Украина могла экспортировать продовольствие по наземным маршрутам, а не по Черному морю, заявил министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марк Фено RMC Radio, его слова приводит Reuters.

«Мы хотим понять, если оно [продовольствие ] не может идти через Черное море, может ли оно вместо этого идти по суше», — сказал Фено. Среди возможных наземных путей он назвал Румынию и Польшу.

Зерновую сделки заключили Турция и ООН отдельно с Россией и Украиной в июле. 29 октября Россия приостановила участие в сделке, в рамках которой гарантировала безопасный проход судов с украинским зерном по Черному морю. После атаки дронов на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе Минобороны объявило в субботу о выходе из сделки. В ведомстве заявили, что атаке подверглись суда, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора». В подготовке нападения и обучении украинских военнослужащих Минобороны обвинило находящихся в Очакове Николаевской области специалистов ВМС Великобритании.

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ЕС и США призвали Москву вернуться к сделке. По словам замминистра иностранных дел Андрея Руденко, это станет возможным, после того как будут выяснены обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота.

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Елена Чернышова
зерно Украина ООН Турция
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