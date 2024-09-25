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Что такое АСЕАН

АСЕАН (от англ. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations) — это региональная организация десяти стран Юго-Восточной Азии. Образована в 1967 году в Бангкоке. Специализируется на торгово-инвестиционном сотрудничестве. Объединение образует пятую крупнейшую экономику мира после США, Китая, Японии и Германии, его совокупный ВВП в 2022 году составлял $3,6 трлн, или 3,6% от мирового. АСЕАН установила диалоговое партнерство с 11 странами мира, включая Россию. Отношения АСЕАН с пятью из них — Австралией, Индией, Китаем, США и Японией — имеют статус всеобщего стратегического партнерства.

Сколько членов в АСЕАН

В АСЕАН состоят десять государств Юго-Восточной Азии.

Страна Год вступления Размер ВВП в 2022 (в млн $) Население (в млн) подушевой ВВП (в $) Бруней 1984 16,7 0,4 37 446 Вьетнам 1995 408,7 99,5 4109 Индонезия 1967 1317,3 275,7 4778 Камбоджа 1999 29,6 16,8 1758 Лаос 1997 15,0 7,4 2022 Малайзия 1967 407,0 32,7 12 448 Мьянма 1997 61,0 55,8 1093 Таиланд 1967 495,3 66,1 7494 Сингапур 1967 466,7 5,6 82 794 Филиппины 1967 404,3 111,6 3624

Статус наблюдателя имеют Папуа — Новая Гвинея (с 1972 года) и Восточный Тимор (с 2022 года). Ожидается, что Восточный Тимор будет принят в АСЕАН в 2025 году.

В организации предусмотрен статус партнера по диалогу — первыми его получили Австралия (в 1974 году) и Новая Зеландия (в 1975 году), затем Республика Корея (в 1991 году), Россия и КНР (в 1996 году). Сейчас его также имеют ЕС, Индия, Канада, Япония, Великобритания и США — всего 11 стран. Отношения АСЕАН с пятью из них — Австралией, Индией, Китаем, США и Японией — повышены до статуса всеобщего стратегического партнерства.

Еще одна форма взаимодействия — это партнер по развитию. На 2024 год его имеют Германия, Италия, Нидерланды, Перу, Франция и Чили.

Когда и почему была создана АСЕАН

АСЕАН предшествовали несколько неудачных попыток создать в Юго-Восточной Азии региональные объединения. Ее непосредственными предшественницами стали Ассоциация Юго-Восточной Азии, которая была создана в 1961 году и объединила Малайзию, Таиланд и Филиппины, и образованная в 1963 году МАФИЛИНДО в составе Малайзии, Филиппин и Индонезии.

Однако региональная интеграция была фактически парализована, поскольку Индонезия отказалась признавать появление в 1963 году Федерации Малайзии, а в 1965 году — независимого Сингапура, Малайзия и Филиппины имели неурегулированные споры вокруг региона Сабах, а Таиланд конфликтовал с Малайзией по поводу южных границ. Разрядка началась только после того, как Малайзия и Индонезия заключили мирный договор в августе 1966 года.

Идея АСЕАН зародилась во время неформальных встреч, посвященных урегулированию отношений между Индонезией, Филиппинами и Малайзией при посредничестве Таиланда и главы МИД этого королевства Таната Хомана. Важную роль в установлении доверительных отношений сыграли совместные игры в гольф, любителями которого были первые лица пяти государств. Впоследствии неформальная дипломатия с поиском компромиссов стала стилем работы АСЕАН и фактором устойчивости объединения.

Организация была создана 8 августа 1967 года на встрече глав МИД пяти государств региона — Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Стороны приняли совместную декларацию, в которой назвали своими приоритетами поддержание мира и стабильности и принцип невмешательства во внутренние дела. В то же время в задачу блока входило противодействие распространению коммунизма, в первую очередь со стороны Китая и Северного Вьетнама. Декларация сформулировала протокол урегулирования международных конфликтов, который остается единственным инструментом такого рода в ЮВА.

В феврале 1976 года страны провели первый саммит на Бали (Индонезия), где подписали Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор) и Декларацию согласия. В них они подчеркнули приверженность принципу невмешательства, который станет руководящим для блока. После обретения независимости от Великобритании в 1984 году к АСЕАН присоединился Бруней.

С окончанием войны во Вьетнаме в 1975 году страны АСЕАН столкнулись с наплывом беженцев из Вьетнама, Лаоса и Камбоджи — миграционный кризис был урегулирован только в 1995 году, и основное внимание многосторонних встреч было посвящено этому вопросу. В результате двух встреч в Джакарте (1988–1989) страны АСЕАН подготовили почву для заключения Парижского мирного соглашения по Камбодже (подписано в 1991 году), которое положило конец гражданской войне в стране.

После окончания холодной войны и американо-вьетнамского урегулирования АСЕАН переориентировался на экономическую интеграцию и начал сближение со странами коммунистического Индокитая, в организацию вступили сначала Вьетнам (1995), а следом за ним Лаос (1997) и Камбоджа (1999).

Идеи образовать общий рынок впервые были высказаны в 1976 году, но только в 1992 году сторонам удалось согласовать создание зоны свободной торговли (ЗСТ). Присоединение к ней стало условием для вступления следующих государств. К январю 2018 года ЗСТ была сформирована, между странами отменили тарифы.

После Азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов стороны подписали Чиангмайскую инициативу (2000) — систему валютных свопов для взаимной поддержки на случай резких колебаний курсов национальных валют и биржевых паник.

Современная организационная структура АСЕАН формировалась с 1976 года. Устав организации был принят в 2007 году и вступил в силу 15 декабря 2008 года, он заложил основы нынешнего функционирования объединения, определил порядок и критерии членства. С 2008 года АСЕАН добивается углубления интеграции экономического сообщества по модели общего рынка ЕС, полноценная реализация которого планировалась к 2015 году. Но поскольку тогда было реализовано только 105 из 506 запланированных мер, то на 27-м форуме в том же году была принята новая «дорожная карта», в которой дедлайн был отодвинут до 2025 года.

В 2020 году под эгидой АСЕАН было создано Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) — торговое объединение, которое после запуска в 2022 году стало крупнейшей зоной свободной торговли в составе 15 стран (из них десять участников АСЕАН, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия).

Цели и задачи АСЕАН

Согласно Бангкокской декларации 1967 года, тремя основными целями организации являются:

ускорение экономического роста;

достижение социального прогресса;

налаживание культурного сотрудничества.

С начала 1990-х годов наиболее приоритетным является экономическое сотрудничество, в рамках которого главной задачей стало создание зоны свободной торговли, а в перспективе — единого торгово-инвестиционного пространства (сообщества) по модели ЕС, где сняты ограничения на движение рабочей силы, капиталов, товаров и услуг и налажено глубокое производственное сотрудничество. Кроме того, АСЕАН считает приоритетным укрепление транспортной связи между странами объединения, развитие коммуникационных технологий, общего энергетического рынка и др.

Структура АСЕАН

АСЕАН представляет собой сложную децентрализованную структуру, состоящую из совещательных и исполнительных органов, а также десятков отраслевых организаций, механизмов и рабочих групп.

Саммиты глав государств и правительств — это высший орган объединения, они проходят два раза в год и длятся три дня. Первый прошел 23–24 февраля 1976 года на Бали (Индонезия). Всего состоялось 43 саммита. Последние два саммита принимала Индонезия, они работали 9–11 мая в Лабуан-Баджо и 4–7 сентября 2023 года в Джакарте.

Следующий запланирован на 6–11 октября 2024 года во Въентьяне (Лаос).

Встречи на высшем уровне организует страна-председатель, председательство предоставляется каждому члену АСЕАН на год по ротации в соответствии с алфавитным порядком на английском. Всего в год проходит около 300 встреч.

В 2008 году для подготовки к саммитам был создан Координационный совет — орган с участием глав внешнеполитических ведомств, которые встречаются дважды в год, обычно весной и осенью. Совет отвечает за выполнение договоренностей АСЕАН.

Постоянный орган, секретариат, базируется в Джакарте (Индонезия), его возглавляет генеральный секретарь, которого избирают на саммитах на пять лет без права переизбрания. С января 2023 года эту должность занимает представитель Камбоджи Као Ким Хорн.

В 2003 году впервые была сформулирована идея так называемого триединого Сообщества АСЕАН по трем направлениям работы (т.н. «столпы сообщества»):

политики и безопасности;

экономики;

культуры и общества.

Его реализация началась в 2016 году.

Проводятся встречи министров экономики и финансов, обороны, сельского хозяйства, туризма, окружающей среды, действует ряд отраслевых рабочих групп.

В рамках АСЕАН достигнуто соглашение о свободной торговле, также ассоциация заключила шесть соглашений о свободной торговле с другими экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона.

АСЕАН+

Существует несколько расширенных форматов сотрудничества АСЕАН с другими региональными партнерами. В 1994 году по инициативе Австралии открылся первый региональный форум АСЕАН, ныне в нем участвуют 27 государств, включая Китай, Россию и США. Он направлен на сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 1997 году появился АСЕАН+3 (Китай, Япония, Республика Корея), а в 2005 году — формат АСЕАН+6 — те же плюс Австралия, Индия и Новая Зеландия.

В 2005 году в Куала-Лумпуре состоялся первый Восточно-Азиатский саммит стран АСЕАН с участием Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии и Республики Корея. Позже к ним присоединились Россия и США. Всего он объединяет 18 государств, встречи посвящены широкому кругу тем.

Особенное внимание в АСЕАН уделяется сотрудничеству с Китаем, Индией и Южной Кореей.

Россия и Китай в АСЕАН

Россия и Китай сотрудничают с АСЕАН в нескольких расширенных форматах.

В годы холодной войны страны АСЕАН рассматривали Китай как угрозу. Ситуация стала меняться после нормализации отношений между США и Китаем (1972) и начала проведения Пекином рыночных реформ в 1978 году. Постоянный диалог с КНР начался в 1991 году, в 1996 году Китай получил статус партнера по диалогу. Тогда же был подписан меморандум о транспортном сотрудничестве, а со следующего года Пекин участвует в АСЕАН+3. В 2002 году в Пномпене АСЕАН подписал Декларацию о поведении в Южно-Китайском море для укрепления мер взаимного доверия, которые были детализированы в руководствах 2011 года. В 2010 году было заключено соглашение о свободной торговле с Китаем (ACFTA).

Несмотря на то что отношения Китая со странами АСЕАН обострились после начала торговой войны КНР с США, Китай является крупнейшим торговым партнером объединения: за 20 лет с 2003 года торговый оборот вырос в 16,8 раза и достиг 18,8% всей торговли АСЕАН.

Россия проявляет интерес к сотрудничеству с АСЕАН и поддерживает диалог с 1991 года, с 1996 года она является одним из партнеров по диалогу. С 2002 года действует рабочая группа по торгово-инвестиционному сотрудничеству. В 2005 году в Куала-Лумпуре прошел первый саммит Россия — АСЕАН, следующие встречи на высшем уровне состоялись в 2010 году (в Ханое), 2016 году (в Сочи) и 2021 году (в режиме видеоконференции). Торговый оборот АСЕАН с Россией в 2022 году достиг $20 млрд (в 2014 году — $22,5 млрд), в 2022 году Россия заняла девятое место среди партнеров по диалогу по объему накопленных инвестиций.

Расширенный морской форум АСЕАН

Важное направление работы АСЕАН — сотрудничество в области безопасности на море. В общей сложности «морскими» делами занимаются 15 механизмов АСЕАН. Главный из них — Морской форум, запущенный в 2010 году и проходящий ежегодно (кроме 2016 года). С 2012 года его дополнил Расширенный морской форум с партнерами по диалогу и третьими странами.

Такое внимание к морской проблематике объясняется географией интеграционного блока. Акватория стран Юго-Восточной Азии включает Малаккский, Сингапурский и Ломбокский проливы — важные артерии водной торговли, по которым перевозится порядка трети сырой нефти в мире. Девять из десяти государств АСЕАН имеют выход к морю, а Индонезия и Филиппины целиком расположены на островах Малайского архипелага. В регионе работают 523 международных порта. В 2020 году на страны АСЕАН приходилось 22% глобального улова рыбы.

Также в этой зоне фиксируются пиратство, контрабанда оружия и наркотиков, нелегальный и избыточный вылов рыбы, деградация морских экосистем и биоразнообразия.

Перспективы АСЕАН

АСЕАН считается одним из самых успешных интеграционных блоков на планете. По состоянию на 2022 год в объединении проживали 671,7 млн человек — 9% жителей Земли, его совокупный ВВП составлял $3,6 трлн, регион привлек 17% всех мировых инвестиций. К 2030 году АСЕАН рассчитывает стать четвертой экономикой мира.

Однако доля внутрирегиональной торговли в 2023 году составляет всего 22% от всего товарооборота стран АСЕАН, причем последнее десятилетие этот показатель практически не меняется (в 2003 году он составлял 25%). Доля торговли услугами еще меньше — всего 13,3%. Серьезным препятствием служат нетарифные барьеры, заградительные инвестиционные регуляции. С поэтапной отменой подавляющего большинства тарифных линий число нетарифных преград и протекционистских мер только растет, в первую очередь со стороны Малайзии и Индонезии.

Один из главных вызовов — социально-экономическое неравенство между странами объединения. В АСЕАН наблюдается существенный разрыв между шестеркой первоначальных участников (Бруней-Даруссалам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Таиланд) и странами, присоединившимися после 1995 года.

В 2022 году 36,4% совокупного ВВП (порядка $1,3 млрд) приходилось на Индонезию, следом шли Таиланд (13,7%), Сингапур (12,9%), Вьетнам (11,3%), Малайзия и Филиппины (по 11,2%). А вклад Лаоса (0,4%), Брунея (0,5%), Камбоджи (0,8%) и Мьянмы (1,7%) совокупно составил всего 3,4%. Еще разительнее контраст в распределении подушевого ВВП: Сингапур ($82,8 тыс.) и Бруней ($37,4 тыс.), а в Лаосе, Камбодже и Мьянме — $2 тыс., $1,8 тыс. и $1,2 тыс. соответственно. Страны сильно отличаются по демографической структуре, уровню урбанизации, образования и грамотности, экономическому профилю. Например, если 100% населения города-государства Cингапура — горожане, то в Мьянме лишь 30,2% граждан проживают в городах.

В политической сфере сообщество представлено странами с разными типами правления и политическими системами, среди них одна абсолютная монархия (Бруней), конституционные монархии (Таиланд, Малайзия, Камбоджа) и республики (Индонезия, Филиппины, Сингапур). Ни одна из них не классифицируется международными организациями как демократическая, а в Мьянме с 2021 года у власти находятся военные. Во многих странах наблюдаются тлеющие очаги нестабильности, неурегулированные территориальные конфликты.

Аналитики считают, что политика невмешательства во внутренние дела, известная как «путь АСЕАН», в значительной мере неадекватна региональным вызовам. В частности, блок оказался неэффективным при урегулировании кризиса вокруг рохинджа в Мьянме. Впоследствии АСЕАН не смог выработать согласованную позицию насчет переворота в Мьянме в 2021 году, за которым последовало обострение гражданского противостояния с перерастанием в боевые действия между военной хунтой и оппозицией. Представленный АСЕАН план урегулирования из пяти пунктов был проигнорирован, в результате Таиланд и Камбоджа пытались посредничать между сторонами конфликта самостоятельно.

Еще одна серьезная угроза для блока — это нарастающее торгово-экономическое и политическое соперничество США и Китая в регионе, а также территориальные претензии Китая. В частности, КНР конфликтует за спорные территории в Южно-Китайском море с Брунеем, Индонезией, Малайзией, Филиппинами и Вьетнамом. Но Камбоджа склонна поддерживать территориальные претензии КНР. Параллельно инвестиционные проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь» глубоко затронули Индонезию, Лаос и Камбоджу.