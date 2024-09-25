АСЕАН — для чего создана Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Содержание:
- Что такое АСЕАН
- Сколько стран в АСЕАН
- Когда и почему была создана АСЕАН
- Цели и задачи АСЕАН
- Структура АСЕАН
- АСЕАН+
- Россия и Китай в АСЕАН
- Расширенный морской форум АСЕАН
- Перспективы АСЕАН
Что такое АСЕАН
АСЕАН (от англ. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations) — это региональная организация десяти стран Юго-Восточной Азии. Образована в 1967 году в Бангкоке. Специализируется на торгово-инвестиционном сотрудничестве. Объединение образует пятую крупнейшую экономику мира после США, Китая, Японии и Германии, его совокупный ВВП в 2022 году составлял $3,6 трлн, или 3,6% от мирового. АСЕАН установила диалоговое партнерство с 11 странами мира, включая Россию. Отношения АСЕАН с пятью из них — Австралией, Индией, Китаем, США и Японией — имеют статус всеобщего стратегического партнерства.
Сколько членов в АСЕАН
В АСЕАН состоят десять государств Юго-Восточной Азии.
|Страна
|Год вступления
|Размер ВВП в 2022 (в млн $)
|Население (в млн)
|подушевой ВВП (в $)
|Бруней
|1984
|16,7
|0,4
|37 446
|
|Вьетнам
|1995
|408,7
|99,5
|4109
|
|Индонезия
|1967
|1317,3
|275,7
|4778
|
|Камбоджа
|1999
|29,6
|16,8
|1758
|
|Лаос
|1997
|15,0
|7,4
|2022
|
|Малайзия
|1967
|407,0
|32,7
|12 448
|
|Мьянма
|1997
|61,0
|55,8
|1093
|
|Таиланд
|1967
|495,3
|66,1
|7494
|
|Сингапур
|1967
|466,7
|5,6
|82 794
|
|Филиппины
|1967
|404,3
|111,6
|3624
|
Статус наблюдателя имеют Папуа — Новая Гвинея (с 1972 года) и Восточный Тимор (с 2022 года). Ожидается, что Восточный Тимор будет принят в АСЕАН в 2025 году.
В организации предусмотрен статус партнера по диалогу — первыми его получили Австралия (в 1974 году) и Новая Зеландия (в 1975 году), затем Республика Корея (в 1991 году), Россия и КНР (в 1996 году). Сейчас его также имеют ЕС, Индия, Канада, Япония, Великобритания и США — всего 11 стран. Отношения АСЕАН с пятью из них — Австралией, Индией, Китаем, США и Японией — повышены до статуса всеобщего стратегического партнерства.
Еще одна форма взаимодействия — это партнер по развитию. На 2024 год его имеют Германия, Италия, Нидерланды, Перу, Франция и Чили.
Когда и почему была создана АСЕАН
АСЕАН предшествовали несколько неудачных попыток создать в Юго-Восточной Азии региональные объединения. Ее непосредственными предшественницами стали Ассоциация Юго-Восточной Азии, которая была создана в 1961 году и объединила Малайзию, Таиланд и Филиппины, и образованная в 1963 году МАФИЛИНДО в составе Малайзии, Филиппин и Индонезии.
Однако региональная интеграция была фактически парализована, поскольку Индонезия отказалась признавать появление в 1963 году Федерации Малайзии, а в 1965 году — независимого Сингапура, Малайзия и Филиппины имели неурегулированные споры вокруг региона Сабах, а Таиланд конфликтовал с Малайзией по поводу южных границ. Разрядка началась только после того, как Малайзия и Индонезия заключили мирный договор в августе 1966 года.
Идея АСЕАН зародилась во время неформальных встреч, посвященных урегулированию отношений между Индонезией, Филиппинами и Малайзией при посредничестве Таиланда и главы МИД этого королевства Таната Хомана. Важную роль в установлении доверительных отношений сыграли совместные игры в гольф, любителями которого были первые лица пяти государств. Впоследствии неформальная дипломатия с поиском компромиссов стала стилем работы АСЕАН и фактором устойчивости объединения.
Организация была создана 8 августа 1967 года на встрече глав МИД пяти государств региона — Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Стороны приняли совместную декларацию, в которой назвали своими приоритетами поддержание мира и стабильности и принцип невмешательства во внутренние дела. В то же время в задачу блока входило противодействие распространению коммунизма, в первую очередь со стороны Китая и Северного Вьетнама. Декларация сформулировала протокол урегулирования международных конфликтов, который остается единственным инструментом такого рода в ЮВА.
В феврале 1976 года страны провели первый саммит на Бали (Индонезия), где подписали Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор) и Декларацию согласия. В них они подчеркнули приверженность принципу невмешательства, который станет руководящим для блока. После обретения независимости от Великобритании в 1984 году к АСЕАН присоединился Бруней.
С окончанием войны во Вьетнаме в 1975 году страны АСЕАН столкнулись с наплывом беженцев из Вьетнама, Лаоса и Камбоджи — миграционный кризис был урегулирован только в 1995 году, и основное внимание многосторонних встреч было посвящено этому вопросу. В результате двух встреч в Джакарте (1988–1989) страны АСЕАН подготовили почву для заключения Парижского мирного соглашения по Камбодже (подписано в 1991 году), которое положило конец гражданской войне в стране.
После окончания холодной войны и американо-вьетнамского урегулирования АСЕАН переориентировался на экономическую интеграцию и начал сближение со странами коммунистического Индокитая, в организацию вступили сначала Вьетнам (1995), а следом за ним Лаос (1997) и Камбоджа (1999).
Идеи образовать общий рынок впервые были высказаны в 1976 году, но только в 1992 году сторонам удалось согласовать создание зоны свободной торговли (ЗСТ). Присоединение к ней стало условием для вступления следующих государств. К январю 2018 года ЗСТ была сформирована, между странами отменили тарифы.
После Азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов стороны подписали Чиангмайскую инициативу (2000) — систему валютных свопов для взаимной поддержки на случай резких колебаний курсов национальных валют и биржевых паник.
Современная организационная структура АСЕАН формировалась с 1976 года. Устав организации был принят в 2007 году и вступил в силу 15 декабря 2008 года, он заложил основы нынешнего функционирования объединения, определил порядок и критерии членства. С 2008 года АСЕАН добивается углубления интеграции экономического сообщества по модели общего рынка ЕС, полноценная реализация которого планировалась к 2015 году. Но поскольку тогда было реализовано только 105 из 506 запланированных мер, то на 27-м форуме в том же году была принята новая «дорожная карта», в которой дедлайн был отодвинут до 2025 года.
В 2020 году под эгидой АСЕАН было создано Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) — торговое объединение, которое после запуска в 2022 году стало крупнейшей зоной свободной торговли в составе 15 стран (из них десять участников АСЕАН, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия).
Цели и задачи АСЕАН
Согласно Бангкокской декларации 1967 года, тремя основными целями организации являются:
- ускорение экономического роста;
- достижение социального прогресса;
- налаживание культурного сотрудничества.
С начала 1990-х годов наиболее приоритетным является экономическое сотрудничество, в рамках которого главной задачей стало создание зоны свободной торговли, а в перспективе — единого торгово-инвестиционного пространства (сообщества) по модели ЕС, где сняты ограничения на движение рабочей силы, капиталов, товаров и услуг и налажено глубокое производственное сотрудничество. Кроме того, АСЕАН считает приоритетным укрепление транспортной связи между странами объединения, развитие коммуникационных технологий, общего энергетического рынка и др.
Структура АСЕАН
АСЕАН представляет собой сложную децентрализованную структуру, состоящую из совещательных и исполнительных органов, а также десятков отраслевых организаций, механизмов и рабочих групп.
Саммиты глав государств и правительств — это высший орган объединения, они проходят два раза в год и длятся три дня. Первый прошел 23–24 февраля 1976 года на Бали (Индонезия). Всего состоялось 43 саммита. Последние два саммита принимала Индонезия, они работали 9–11 мая в Лабуан-Баджо и 4–7 сентября 2023 года в Джакарте.
Следующий запланирован на 6–11 октября 2024 года во Въентьяне (Лаос).
Встречи на высшем уровне организует страна-председатель, председательство предоставляется каждому члену АСЕАН на год по ротации в соответствии с алфавитным порядком на английском. Всего в год проходит около 300 встреч.
В 2008 году для подготовки к саммитам был создан Координационный совет — орган с участием глав внешнеполитических ведомств, которые встречаются дважды в год, обычно весной и осенью. Совет отвечает за выполнение договоренностей АСЕАН.
Постоянный орган, секретариат, базируется в Джакарте (Индонезия), его возглавляет генеральный секретарь, которого избирают на саммитах на пять лет без права переизбрания. С января 2023 года эту должность занимает представитель Камбоджи Као Ким Хорн.
В 2003 году впервые была сформулирована идея так называемого триединого Сообщества АСЕАН по трем направлениям работы (т.н. «столпы сообщества»):
- политики и безопасности;
- экономики;
- культуры и общества.
Его реализация началась в 2016 году.
Проводятся встречи министров экономики и финансов, обороны, сельского хозяйства, туризма, окружающей среды, действует ряд отраслевых рабочих групп.
В рамках АСЕАН достигнуто соглашение о свободной торговле, также ассоциация заключила шесть соглашений о свободной торговле с другими экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона.
АСЕАН+
Существует несколько расширенных форматов сотрудничества АСЕАН с другими региональными партнерами. В 1994 году по инициативе Австралии открылся первый региональный форум АСЕАН, ныне в нем участвуют 27 государств, включая Китай, Россию и США. Он направлен на сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 1997 году появился АСЕАН+3 (Китай, Япония, Республика Корея), а в 2005 году — формат АСЕАН+6 — те же плюс Австралия, Индия и Новая Зеландия.
В 2005 году в Куала-Лумпуре состоялся первый Восточно-Азиатский саммит стран АСЕАН с участием Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии и Республики Корея. Позже к ним присоединились Россия и США. Всего он объединяет 18 государств, встречи посвящены широкому кругу тем.
Особенное внимание в АСЕАН уделяется сотрудничеству с Китаем, Индией и Южной Кореей.
Россия и Китай в АСЕАН
Россия и Китай сотрудничают с АСЕАН в нескольких расширенных форматах.
В годы холодной войны страны АСЕАН рассматривали Китай как угрозу. Ситуация стала меняться после нормализации отношений между США и Китаем (1972) и начала проведения Пекином рыночных реформ в 1978 году. Постоянный диалог с КНР начался в 1991 году, в 1996 году Китай получил статус партнера по диалогу. Тогда же был подписан меморандум о транспортном сотрудничестве, а со следующего года Пекин участвует в АСЕАН+3. В 2002 году в Пномпене АСЕАН подписал Декларацию о поведении в Южно-Китайском море для укрепления мер взаимного доверия, которые были детализированы в руководствах 2011 года. В 2010 году было заключено соглашение о свободной торговле с Китаем (ACFTA).
Несмотря на то что отношения Китая со странами АСЕАН обострились после начала торговой войны КНР с США, Китай является крупнейшим торговым партнером объединения: за 20 лет с 2003 года торговый оборот вырос в 16,8 раза и достиг 18,8% всей торговли АСЕАН.
Россия проявляет интерес к сотрудничеству с АСЕАН и поддерживает диалог с 1991 года, с 1996 года она является одним из партнеров по диалогу. С 2002 года действует рабочая группа по торгово-инвестиционному сотрудничеству. В 2005 году в Куала-Лумпуре прошел первый саммит Россия — АСЕАН, следующие встречи на высшем уровне состоялись в 2010 году (в Ханое), 2016 году (в Сочи) и 2021 году (в режиме видеоконференции). Торговый оборот АСЕАН с Россией в 2022 году достиг $20 млрд (в 2014 году — $22,5 млрд), в 2022 году Россия заняла девятое место среди партнеров по диалогу по объему накопленных инвестиций.
Расширенный морской форум АСЕАН
Важное направление работы АСЕАН — сотрудничество в области безопасности на море. В общей сложности «морскими» делами занимаются 15 механизмов АСЕАН. Главный из них — Морской форум, запущенный в 2010 году и проходящий ежегодно (кроме 2016 года). С 2012 года его дополнил Расширенный морской форум с партнерами по диалогу и третьими странами.
Такое внимание к морской проблематике объясняется географией интеграционного блока. Акватория стран Юго-Восточной Азии включает Малаккский, Сингапурский и Ломбокский проливы — важные артерии водной торговли, по которым перевозится порядка трети сырой нефти в мире. Девять из десяти государств АСЕАН имеют выход к морю, а Индонезия и Филиппины целиком расположены на островах Малайского архипелага. В регионе работают 523 международных порта. В 2020 году на страны АСЕАН приходилось 22% глобального улова рыбы.
Также в этой зоне фиксируются пиратство, контрабанда оружия и наркотиков, нелегальный и избыточный вылов рыбы, деградация морских экосистем и биоразнообразия.
Перспективы АСЕАН
АСЕАН считается одним из самых успешных интеграционных блоков на планете. По состоянию на 2022 год в объединении проживали 671,7 млн человек — 9% жителей Земли, его совокупный ВВП составлял $3,6 трлн, регион привлек 17% всех мировых инвестиций. К 2030 году АСЕАН рассчитывает стать четвертой экономикой мира.
Однако доля внутрирегиональной торговли в 2023 году составляет всего 22% от всего товарооборота стран АСЕАН, причем последнее десятилетие этот показатель практически не меняется (в 2003 году он составлял 25%). Доля торговли услугами еще меньше — всего 13,3%. Серьезным препятствием служат нетарифные барьеры, заградительные инвестиционные регуляции. С поэтапной отменой подавляющего большинства тарифных линий число нетарифных преград и протекционистских мер только растет, в первую очередь со стороны Малайзии и Индонезии.
Один из главных вызовов — социально-экономическое неравенство между странами объединения. В АСЕАН наблюдается существенный разрыв между шестеркой первоначальных участников (Бруней-Даруссалам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Таиланд) и странами, присоединившимися после 1995 года.
В 2022 году 36,4% совокупного ВВП (порядка $1,3 млрд) приходилось на Индонезию, следом шли Таиланд (13,7%), Сингапур (12,9%), Вьетнам (11,3%), Малайзия и Филиппины (по 11,2%). А вклад Лаоса (0,4%), Брунея (0,5%), Камбоджи (0,8%) и Мьянмы (1,7%) совокупно составил всего 3,4%. Еще разительнее контраст в распределении подушевого ВВП: Сингапур ($82,8 тыс.) и Бруней ($37,4 тыс.), а в Лаосе, Камбодже и Мьянме — $2 тыс., $1,8 тыс. и $1,2 тыс. соответственно. Страны сильно отличаются по демографической структуре, уровню урбанизации, образования и грамотности, экономическому профилю. Например, если 100% населения города-государства Cингапура — горожане, то в Мьянме лишь 30,2% граждан проживают в городах.
В политической сфере сообщество представлено странами с разными типами правления и политическими системами, среди них одна абсолютная монархия (Бруней), конституционные монархии (Таиланд, Малайзия, Камбоджа) и республики (Индонезия, Филиппины, Сингапур). Ни одна из них не классифицируется международными организациями как демократическая, а в Мьянме с 2021 года у власти находятся военные. Во многих странах наблюдаются тлеющие очаги нестабильности, неурегулированные территориальные конфликты.
Аналитики считают, что политика невмешательства во внутренние дела, известная как «путь АСЕАН», в значительной мере неадекватна региональным вызовам. В частности, блок оказался неэффективным при урегулировании кризиса вокруг рохинджа в Мьянме. Впоследствии АСЕАН не смог выработать согласованную позицию насчет переворота в Мьянме в 2021 году, за которым последовало обострение гражданского противостояния с перерастанием в боевые действия между военной хунтой и оппозицией. Представленный АСЕАН план урегулирования из пяти пунктов был проигнорирован, в результате Таиланд и Камбоджа пытались посредничать между сторонами конфликта самостоятельно.
Еще одна серьезная угроза для блока — это нарастающее торгово-экономическое и политическое соперничество США и Китая в регионе, а также территориальные претензии Китая. В частности, КНР конфликтует за спорные территории в Южно-Китайском море с Брунеем, Индонезией, Малайзией, Филиппинами и Вьетнамом. Но Камбоджа склонна поддерживать территориальные претензии КНР. Параллельно инвестиционные проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь» глубоко затронули Индонезию, Лаос и Камбоджу.
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