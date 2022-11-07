Кремль заявил о готовности к диалогу с Киевом, но назвал его невозможным

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Пять причин использовать веб-аналитику вместе со сквозной Pro, 13:28
Как компании заменить поставщика электроэнергии на более дешевого РБК и РН-Энерго, 13:19
Ниинистё счел ядерное сдерживание средством профилактики, а не самоцелью Политика, 13:17
Нурмагомедов ответил Махачеву на слова «ты нам очень сильно надоел» Спорт, 13:14
Эксперты сообщили о беспрецедентных скидках на новостройки Москвы Недвижимость, 13:05
Кремль пообещал сообщить на неделе о решении Путина по участию в G20 Политика, 12:56
Больше не бездомный: как помочь тем, кто оказался на улице 12:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Продажи новых автомобилей в России в октябре упали на 62,8% Авто, 12:54
Кремль заявил о готовности к диалогу с Киевом, но назвал его невозможным Политика, 12:53
Песков ответил словами об утках на данные о контактах Салливана и Ушакова Политика, 12:52
Maer показал на своих экранах нового чемпиона мира по тхэквондо Пресс-релиз, 12:51
Весь день на взводе: как восстановить эмоциональный баланс Pro, 12:48
Торговля России с Китаем досрочно установила новый годовой рекорд Экономика, 12:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль заявил о готовности к диалогу с Киевом, но назвал его невозможным

Песков заявил о готовности Кремля к диалогу с Киевом, но назвал его невозможным
Переговоры сейчас невозможны из-за отказа Киева обсуждать что-либо с Москвой, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Россия открыта к переговорам с Украиной, но сейчас не видит возможности для них из-за позиции Киева по отказу от диалога с российской стороной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой и готова достигать свои цели путем переговоров. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве кодифицировано, то есть обращено в закон, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — сказал Песков.

Пресс-секретаря Владимира Путина также спросили о публикации Washington Post о том, что в администрации президента США Джо Байдена в частном порядке призывают руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

«Мы не знаем, так это или не так. Есть и правдивые сообщения [в СМИ], но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией <...>. Поэтому мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это действительно соответствует действительности», — ответил он.

Украинский президент Владимир Зеленский отказался обсуждать что-либо с Россией, пока ее возглавляет Путин. Отказ последовал за присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Зеленский подписал указ о невозможности переговоров. Украинский лидер, объясняя свое решение, заявил, что Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но, «когда Россию возглавляет Путин», сделать это «невозможно». Руководство страны, которое пренебрегает международным правом, нужно изолировать, а не продолжать с ними разговаривать, отмечал позднее Зеленский.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в ответ заявил, что президент Украины «как запретил сам себе [переговоры], так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься». «Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона, он скажет: «Есть!» — считает Лавров. Помощник президента России Юрий Ушаков напомнил Зеленскому: «никогда не говори никогда».

Читайте на РБК Pro
«Меня вдохновляют Безос и Мандела»: CEO McDonald's — о менторах
Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Как избавиться от 20 вредных привычек лидера: объясняет Маршалл Голдсмит
Руководитель за рубежом: каковы правовые риски контроля над сотрудниками

Путин говорил, что Москва подождет, пока «созреют какие-то необходимые условия» для переговоров с Киевом. «А наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — отмечал он.

Авторы
Теги
Персоны
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Елена Чернышова
Украина переговоры Дмитрий Песков

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Посол призвал Запад к «переговорному решению» вместо вооружения Украины
Политика
В МИД заявили, что «не закрывают дверь» переговорного процесса по Украине
Политика
Лавров назвал неизменной готовность Путина к переговорам по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter