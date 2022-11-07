Песков заявил о готовности Кремля к диалогу с Киевом, но назвал его невозможным

Кремль заявил о готовности к диалогу с Киевом, но назвал его невозможным

Переговоры сейчас невозможны из-за отказа Киева обсуждать что-либо с Москвой, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Россия открыта к переговорам с Украиной, но сейчас не видит возможности для них из-за позиции Киева по отказу от диалога с российской стороной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой и готова достигать свои цели путем переговоров. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве кодифицировано, то есть обращено в закон, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — сказал Песков.

Пресс-секретаря Владимира Путина также спросили о публикации Washington Post о том, что в администрации президента США Джо Байдена в частном порядке призывают руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

«Мы не знаем, так это или не так. Есть и правдивые сообщения [в СМИ], но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией <...>. Поэтому мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это действительно соответствует действительности», — ответил он.

Украинский президент Владимир Зеленский отказался обсуждать что-либо с Россией, пока ее возглавляет Путин. Отказ последовал за присоединением к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Зеленский подписал указ о невозможности переговоров. Украинский лидер, объясняя свое решение, заявил, что Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но, «когда Россию возглавляет Путин», сделать это «невозможно». Руководство страны, которое пренебрегает международным правом, нужно изолировать, а не продолжать с ними разговаривать, отмечал позднее Зеленский.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в ответ заявил, что президент Украины «как запретил сам себе [переговоры], так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься». «Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона, он скажет: «Есть!» — считает Лавров. Помощник президента России Юрий Ушаков напомнил Зеленскому: «никогда не говори никогда».

Путин говорил, что Москва подождет, пока «созреют какие-то необходимые условия» для переговоров с Киевом. «А наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — отмечал он.