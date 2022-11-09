МИД выразил готовность к переговорам с Украиной «с учетом текущих реалий»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 61,24 (+0,42) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 61,06 (+0,08) Инвестиции, 16:26
Аксенов пообещал помочь семье Стремоусова Политика, 17:19
Bernstein предупредил о росте доли Binance на крипторынке до 80% Крипто, 17:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:14
МИД подтвердил подготовку встречи с США по ядерным ракетам Политика, 17:12
Как дискаунтер «Победа» за один год открыл 123 новых магазина. Кейс РБК и СберАналитика, 17:10
Суд решил депортировать блогера Некоглая из России Общество, 17:09
Сальдо подтвердил гибель Стремоусова в ДТП Политика, 17:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:58
Adidas в июле—сентябре потеряла €100 млн от приостановки бизнеса в России Бизнес, 16:52
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 16:47
Сборная Англии из-за травмы лишилась основного защитника перед ЧМ-2022 Спорт, 16:44
Развожаев назвал Стремоусова смелым и отважным патриотом России Политика, 16:42
Акции «Татнефти» выросли на ожиданиях решения по дивидендам Инвестиции, 16:39
Эксперт назвал фейком прилет туристов в турецкий Мардин вместо Мадрида Общество, 16:37
«Стабильный» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД выразил готовность к переговорам с Украиной «с учетом текущих реалий»

Захарова: Россия готова к переговорам с Украиной, исходя из текущих реалий
Москва никогда не отказывалась от переговоров, подчеркнула Мария Захарова. Владимир Зеленский ранее выдвинул требования для возобновления диалога, но в МИДе после этого не увидели предварительных условий для переговоров
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Готовность России к переговорам с Украиной остается неизменной, заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.

«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала она.

В конце сентября Россия присоединила ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. После этого президент Украины Владимир Зеленский отказался вести диалог с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

Российские власти затем неоднократно говорили, что по-прежнему готовы к переговорам. Представитель президента Дмитрий Песков 7 ноября отметил, что пока не видит такой возможности из-за позиции Киева.

На следующий день Зеленский сказал, что переговоры возможны в случае восстановления территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещения Россией всех убытков от военных действий и «гарантии, что этого не повторится». По данным Politico, заявление украинского лидера было связано с «легким подталкиванием» к этому со стороны США. «Это не означает, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия», — подчеркнул один из источников издания.

Замглавы МИДа Андрей Руденко после слов президента Украины заявил, что у России нет предварительных условий для переговоров с Киевом.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД переговоры Мария Захарова Украина
«Стабильный» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
МИД опроверг переговоры с США по Украине
Политика
В МИДе заявили об отсутствии условий у Москвы для переговоров с Киевом
Политика
Зеленский назвал условием для переговоров с Россией возмещение убытков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter