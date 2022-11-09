МИД выразил готовность к переговорам с Украиной «с учетом текущих реалий»

Москва никогда не отказывалась от переговоров, подчеркнула Мария Захарова. Владимир Зеленский ранее выдвинул требования для возобновления диалога, но в МИДе после этого не увидели предварительных условий для переговоров

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Готовность России к переговорам с Украиной остается неизменной, заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.

«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала она.

В конце сентября Россия присоединила ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области. После этого президент Украины Владимир Зеленский отказался вести диалог с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

Российские власти затем неоднократно говорили, что по-прежнему готовы к переговорам. Представитель президента Дмитрий Песков 7 ноября отметил, что пока не видит такой возможности из-за позиции Киева.

На следующий день Зеленский сказал, что переговоры возможны в случае восстановления территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещения Россией всех убытков от военных действий и «гарантии, что этого не повторится». По данным Politico, заявление украинского лидера было связано с «легким подталкиванием» к этому со стороны США. «Это не означает, что им нужно сесть за стол переговоров прямо сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия», — подчеркнул один из источников издания.

Замглавы МИДа Андрей Руденко после слов президента Украины заявил, что у России нет предварительных условий для переговоров с Киевом.