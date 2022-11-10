Зеленский заявил об открытой двери к переговорам с «другой Россией»

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает для себя возможность мирных переговоров с Россией, заявил он в интервью CNN

«Я не закрывал дверь [для переговоров]. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно будет готова к миру», — сказал Зеленский.

Два дня назад в своем телеграм-канале президент Украины подчеркивал, что переговоры с Москвой возможны только при следующих условиях: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». В интервью CNN он сказал, что «пока не слышал подобных заявлений [о готовности на эти условия] от Российской Федерации — ни от Путина, ни от кого бы то ни было».

По словам Зеленского, он ничего не слышал от российской стороны, кроме ультиматумов.

В начале октября украинский президент утвердил решение СНБО об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Это произошло после референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Российские власти, в свою очередь, говорят, что не отказываются от диалога с Киевом, Путин ранее призвал Киев вернуться за стол переговоров, которые не ведутся с весны.

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