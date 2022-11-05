Столтенберг оценил риск закрытия зернового коридора

Генсек НАТО Столтенберг считает, что из-за продолжающихся боевых действий риски остановки экспорта продовольствия из украинских портов остаются. Ранее он призвал продлить сделку, отмечая, что без нее «пострадали бы миллионы людей»

Йенс Столтенберг (Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press)

Несмотря на возвращение России в зерновую сделку, риск приостановки экспорта зерна по гуманитарному коридору сохраняется, заявил турецкому каналу NTV генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать на мировые рынки», — сказал он, добавив, что Россия должна завершить боевые действия.

В условиях вооруженного конфликта продуктовая сделка имеет первостепенное значение, считает генсек альянса. «Я хотел бы выразить признательность и благодарность Турции и президенту [Реджепу Тайипу] Эрдогану за усилия по достижению и повторному выполнению соглашения», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО ранее не раз призывал продлить зерновое соглашение, отмечая, что если бы зерно в рамках инициативы не попало на рынки, «цены на продовольствие выросли бы, и от этого пострадали бы миллионы людей».

Россия и Украина 22 июля по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из украинских портов, застрявшего там из-за начала боевых действий. Вторая часть сделки касается расширения экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Соглашение изначально рассчитано на 120 дней, этот срок истекает 19 ноября.

29 октября Россия приостановила участие в соглашении после атаки украинских беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. По данным российских властей, Киев использовал для этих целей гуманитарный коридор в Черном море. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва требует расследования атаки и получения от Украины гарантий, что этого более не произойдет. 2 ноября Россия объявила о возвращении к сделке, но оставляет за собой право вновь выйти из нее. В МИДе заявили, что Киев предоставил «четкие гарантии» неповторения атаки. В украинском министерстве в ответ сказали, что страна не брала на себя каких-либо новых обязательств, «которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении».