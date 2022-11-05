Столтенберг оценил риск закрытия зернового коридора

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Власти ДНР обвинили ВСУ в обстреле Донецка из РСЗО HIMARS Политика, 21:51
Зеленский объявил о планах создать на Украине флот морских беспилотников Политика, 21:32
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 21:18
СК допросил собственника здания сгоревшего костромского кафе Общество, 21:09
ЦСКА впервые в своей истории проиграл «Нижнему Новгороду» Спорт, 20:59
Столтенберг оценил риск закрытия зернового коридора Политика, 20:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какой антиэйдж-стратегии придерживаться после 35 лет РБК и Вирсавия, 20:23
Власти Косово опровергли отправку спецназа на населенный сербами север Политика, 20:16
Пенальти на 95-й минуте принес «Манчестер Сити» победу над «Фулхэмом» Спорт, 20:03
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 19:38
Появилось видео, снятое в начале пожара в костромском клубе «Полигон» Общество, 19:36
Знакомые рассказали о предполагаемом виновнике пожара в кафе «Полигон» Политика, 19:32
СКА обыграл «Металлург» в матче лидеров КХЛ Спорт, 19:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Столтенберг оценил риск закрытия зернового коридора

Генсек НАТО: риск закрытия зернового коридора остается, пока продолжаются боевые действия
Генсек НАТО Столтенберг считает, что из-за продолжающихся боевых действий риски остановки экспорта продовольствия из украинских портов остаются. Ранее он призвал продлить сделку, отмечая, что без нее «пострадали бы миллионы людей»
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press)

Несмотря на возвращение России в зерновую сделку, риск приостановки экспорта зерна по гуманитарному коридору сохраняется, заявил турецкому каналу NTV генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать на мировые рынки», — сказал он, добавив, что Россия должна завершить боевые действия.

В условиях вооруженного конфликта продуктовая сделка имеет первостепенное значение, считает генсек альянса. «Я хотел бы выразить признательность и благодарность Турции и президенту [Реджепу Тайипу] Эрдогану за усилия по достижению и повторному выполнению соглашения», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО ранее не раз призывал продлить зерновое соглашение, отмечая, что если бы зерно в рамках инициативы не попало на рынки, «цены на продовольствие выросли бы, и от этого пострадали бы миллионы людей».

Россия и Украина 22 июля по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение о вывозе зерна из украинских портов, застрявшего там из-за начала боевых действий. Вторая часть сделки касается расширения экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Соглашение изначально рассчитано на 120 дней, этот срок истекает 19 ноября.

29 октября Россия приостановила участие в соглашении после атаки украинских беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. По данным российских властей, Киев использовал для этих целей гуманитарный коридор в Черном море. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва требует расследования атаки и получения от Украины гарантий, что этого более не произойдет. 2 ноября Россия объявила о возвращении к сделке, но оставляет за собой право вновь выйти из нее. В МИДе заявили, что Киев предоставил «четкие гарантии» неповторения атаки. В украинском министерстве в ответ сказали, что страна не брала на себя каких-либо новых обязательств, «которые выходили бы за пределы уже существующих в зерновом соглашении».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Йенс Столтенберг НАТО зерно Зерновая сделка
Материалы по теме
Песков оценил возможность продления зерновой сделки
Политика
Киев заявил, что не брал на себя новых обязательств по зерновой сделке
Политика
Генсек НАТО призвал продлить зерновую сделку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter