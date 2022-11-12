Шольц и Зеленский призвали продлить зерновую сделку после 19 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры по ситуации на Украине, сообщается на сайте правительства ФРГ.

«Канцлер Германии и президент Украины призвали продлить действие зернового соглашения под эгидой Организации Объединенных Наций после 19 ноября, что поможет улучшить ситуацию с продовольствием в мире», — говорится в сообщении.

Зеленский в своем Twitter также написал, что он и Шольц «поддержали продолжение зерновой инициативы».

Кроме того, президент и канцлер обсудили меры по укреплению украинской энергетической инфраструктуры, которая подвергается обстрелам. Зеленский также сообщил Шольцу о «последних событиях в Херсонской области» — отводе с части ее территорий российских войск.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в Стамбуле в июле. Соглашение предполагало обеспечение безопасного вывоза зерна из черноморских портов Украины и снятие ограничение на экспорт российской сельхозпродукции.

Действие соглашения истекает 19 ноября. Турция как одна из сторон сделки указывала, что предложит продлить ее на один год.

Москва неоднократно отмечала, что выполняется только одна часть соглашения, касающаяся вывоза украинского зерна. 11 ноября в ООН прошла встреча, по итогам которой организация заявила, что достигла прогресса в содействии беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первые поставки российских удобрений могут произойти уже на следующий неделе, они отправятся в африканскую страну Малави, сообщила ООН.