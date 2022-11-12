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Шольц и Зеленский призвали продлить зерновую сделку после 19 ноября

Канцлер ФРГ Шольц и президент Украины Зеленский призвали продлить зерновую сделку в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры по ситуации на Украине, сообщается на сайте правительства ФРГ.

«Канцлер Германии и президент Украины призвали продлить действие зернового соглашения под эгидой Организации Объединенных Наций после 19 ноября, что поможет улучшить ситуацию с продовольствием в мире», — говорится в сообщении.

Зеленский в своем Twitter также написал, что он и Шольц «поддержали продолжение зерновой инициативы».

Кроме того, президент и канцлер обсудили меры по укреплению украинской энергетической инфраструктуры, которая подвергается обстрелам. Зеленский также сообщил Шольцу о «последних событиях в Херсонской области» — отводе с части ее территорий российских войск.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в Стамбуле в июле. Соглашение предполагало обеспечение безопасного вывоза зерна из черноморских портов Украины и снятие ограничение на экспорт российской сельхозпродукции.

Действие соглашения истекает 19 ноября. Турция как одна из сторон сделки указывала, что предложит продлить ее на один год.

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Москва неоднократно отмечала, что выполняется только одна часть соглашения, касающаяся вывоза украинского зерна. 11 ноября в ООН прошла встреча, по итогам которой организация заявила, что достигла прогресса в содействии беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первые поставки российских удобрений могут произойти уже на следующий неделе, они отправятся в африканскую страну Малави, сообщила ООН.

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Персоны
Зерновая сделка Олаф Шольц Владимир Зеленский

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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