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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский описал контрнаступление Украины словами «никакого хэппи-энда»

Зеленский про контрнаступление Украины: никакого хэппи-энда
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны России неоднократно заявляло об отражении атак ВСУ. Президент Владимир Путин называл украинское наступление «провалом»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина потеряла много людей в ходе контрнаступления, и счастливого конца не будет, заявил в интервью CNN президент страны Владимир Зеленский. Он говорил по-английски, в том числе употребив фразу «No happy end».

«Мы хотим успеха и счастливого конца. Во-первых, это не фильм на полтора часа, это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Никакого хэппи-энда», — сказал он.

Украина ведет контрнаступление с начала лета. Зеленский признавал, что оно идет «очень сложно» и ВСУ встречает серьезное сопротивление. В августе украинский президент заявлял, что контрнаступление в том числе тормозит превосходство России в воздухе, и вновь попросил у западных стран предоставить Киеву американские истребители F-16. Их обещали поставить Нидерланды, Дания и Швеция, но The Wall Street Journal со ссылкой на источники указывала, что закончить обучение первых украинских пилотов получится не раньше следующего лета.

The New York Times писала, что у США и Украины существуют расхождения по поводу тактики ВСУ в рамках контрнаступления. Вашингтон считает, что Киеву надо сосредоточиться на Запорожской области, а не разделять силы на юг и восток. В руководстве ВСУ вопреки этим советам настаивают на усилении обороны близ Купянского района Харьковской области, отмечало издание. О спорах между Киевом и Вашингтоном по этому поводу также сообщала WSJ.

ВСУ продолжат контрнаступление после начала холодов, сообщал глава разведки Украины Кирилл Буданов. «На холоде, в сырость и грязь бороться труднее», — отмечал он, сказав, что наступление идет медленнее, чем ему бы хотелось.

Минобороны России неоднократно заявляло, что пресекает попытки ВСУ атаковать на разных направлениях. В середине лета президент Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление «провалилось». Он повторил эту мысль в сентябре, отметив, что «это не пробуксовка, это провал», «Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — сказал он.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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