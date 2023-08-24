WSJ узнала о споре ВСУ с Пентагоном об оживлении контрнаступления

Власти США считают, что украинские силы слишком рассредоточены и им нужно сконцентрироваться на юге, пишет WSJ. Главком ВСУ в одной из бесед с американцами сказал, что они не понимают «природу этого конфликта», отмечает газета

Валерий Залужный (Фото: офис президента Украины)

Власти США и Украины на протяжении нескольких недель ведут закулисные дебаты по поводу стратегии и тактики боевых действий для оживления украинского контрнаступления, пишет The Wall Street Journal.

По информации издании, американские военные призывают украинцев сосредоточить силы на попытках прорыва российской обороны на юге и движении в сторону Азовского моря. Киев внес некоторые коррективы в планы контрнаступления, но обе стороны до сих пор не могут решить, как изменить ситуацию на поле боя в тот ограниченный срок, который остается до зимы, говорится в заметке.

«Вы не понимаете природу этого конфликта», — приводит неназванный американский чиновник цитату главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в одной из бесед.

«Это не борьба с партизанами. Это Курск», — добавил Залужный.

Газета поясняет, что в этом разговоре главнокомандующий ВСУ имел ввиду Курскую битву — главное сражение между Красной армией и вермахтом летом 1943 года, которое завершилось отступлением немцев и ставшее переломным моментом Великой Отечественной войны.

Американские чиновники считают, что Украине еще не поздно добиться успехов, пишет издание. В то же время США исходят из того, что для контрнаступления достаточно уже поставленного объема военной техники, а снова оказать такой же объем помощи в 2024 году вряд ли получится.

Киев тоже считает, что время еще есть, а Залужный говорил американским официальным лицам, что украинская армия находится «на пороге прорыва», отмечает издание.

Между тем стратегия контрнаступления остается поводом глубоких разногласий между Вашингтоном и Киевом, пишет газета. США в течение нескольких недель призывали Украину сконцентрироваться на районе к северу от Токмака в Запорожской области. И хотя в американском правительстве есть разные точки зрения, Вашингтон выражал «серьезное разочарование» стратегией Киева, в частности вниманием украинского президента Владимира Зеленского к Бахмуту (Артемовску, взят под контроль российскими военными в мае), отмечает издание.

После того, как США предостерегли Киев от распыления усилий, украинские военные скорректировали стратегию. При этом неназванные американские официальные лица говорят, что украинцы по-прежнему слишком рассредоточены для концентрированного наступления на юге.

The New York Times со ссылкой на источники ранее тоже писала, что США не согласны с тактикой Киева, который рассредоточил силы и на юге, и на востоке. Вашингтон считает, что ВСУ нужно сконцентрироваться на прорыве именно на юге, где сейчас, как сказали собеседники газеты, находится меньше сил, чем в районе Артемовска (Бахмута) и других городов Донбасса.

Украинское контрнаступление продолжается с начала лета. Оно идет сложно, заявлял президент страны Владимир Зеленский, связывая это с «плотным минированием» территорий. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что главной проблемой для ВСУ являются сильные оборонительные позиции России.

Минобороны России неоднократно сообщало о пресечении атак украинских сил в рамках заявленного контрнаступления. Оно провалилось, в середине лета заявлял президент Владимир Путин. В августе министр обороны Сергей Шойгу высказывал мнение, что «военный ресурс» Украины «почти исчерпан».