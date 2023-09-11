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Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: военные России сорвали наступление ВСУ на южнодонецком направлении
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Военная операция на Украине

Артиллеристы подразделения «Восток» смогли сорвать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«В ходе одного из боев артиллеристам <...> удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», — заявил Чехов.

В результате срыва атаки российские войска смогли удержать свои позиции на этом направлении.

Военные группировки сил «Запад» отразили две контратаки ВСУ на купянском направлении и две атаки в районе населенных пунктов Ольшаны и Петропавловка. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы <...> провели две контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки. Огнем артиллерии группировки все контратаки отражены», — отметил Зыбинский.

По его словам, общие потери ВСУ составили до двух взводов живой силы.

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В ночь на 10 сентября самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили три катера с десантными группами ВСУ. По данным Минобороны, быстроходные катера Willard Sea Force производства США следовали в направлении Крымского побережья. Их обнаружили в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный.

Теги
Минобороны ВСУ контрнаступление Украина
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