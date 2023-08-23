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Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет сложно

Владимир Зеленский: контрнаступление идет сложно из-за тысяч мин на пути ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Контрнаступление ВСУ осложняется плотным минированием, однако «направление правильное», заявил Зеленский. О больших потерях ВСУ неоднократно сообщало Минобороны России. Путин говорил, что контрнаступление уже провалилось
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

Украинское контрнаступление идет «очень сложно» из-за плотного минирования, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

«Если вы не против, не все буду публично говорить. По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин. Самое главное — тенденция. Тенденция, которую докладывают мне военные ежедневно, такова: мы идем постоянно и постоянно двигаемся вперед. Да, понемногу, но, тем не менее, направление правильное», — заявил Зеленский (цитата по «Страна.ua»).

В ответ Орпо сообщил, что Финляндия к концу недели планирует утвердить 18-й пакет помощи Украине. Содержание пакета он не раскрыл, однако Зеленский по итогам встречи отметил, что там будут «действительно важные вещи», в частности, речь идет о боеприпасах и артиллерии.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Западные страны и Киев признали, что оно идет медленно. Зеленский еще в июле объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, он хотел бы начать контрнаступление «намного раньше», но для этого Киеву нужно было западное оружие.

Британское издание Times со ссылкой на главу лондонской расследовательской фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти ранее писало, что медленный темп контрнаступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии и так называемой линией Суровикина — обширной сетью траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления любой атаки.

Генерал армии Сергей Суровикин был назначен главкомом ВКС в конце ноября 2017 года, а в октябре 2022 года был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации. В январе Суровикина во главе объединенной группировки войск сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов, Суровикин стал его заместителем.

22 августа РБК узнал об освобождении генерала от должности главкома ВКС. Суровикин не появлялся в публичном пространстве с 24 июня — после мятежа ЧВК «Вагнер».

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Российское Минобороны неоднократно заявляло о срыве попыток украинского наступления и больших потерях Киева. Президент России Владимир Путин в конце июня говорил, что Украина на тот момент потеряла 259 танков и 780 бронемашин. Спустя месяц, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления составили 26 тыс. человек. Российский лидер на это ответил: «Больше, уже больше». По его словам, контрнаступление ВСУ полностью провалилось.

The New York Times объясняла проблемы наступления ВСУ нахождением армии «не в том месте». Украина рассредоточила силы на востоке и юге, а США считают, что главным должно быть направление на Мелитополь, чтобы разрезать сухопутный коридор из основной части России в Крым, сообщала газета со ссылкой на источники. По мнению американской стороны, только смена тактики позволит изменить темпы контрнаступления, которое идет медленнее, чем планировали Запад и Украина.

Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет сложно
Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет сложно

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский контрнаступление Военная операция на Украине Финляндия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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