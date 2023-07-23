Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой заявил, что «контрнаступления нет», на что Путин ответил, что «оно есть, но оно провалилось»

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, сообщил ТАСС.

Лукашенко заявил, что «контрнаступления нет», на что Путин ответил, что «оно есть, но оно провалилось».

Путин неоднократно заявлял о безуспешности наступления Киева. На совещании с постоянными членами Совета безопасности 21 июля он, в частности, говорил, что западные страны «явно разочарованы» результатами контрнаступления, которое идет с начала июля. «Результатов — во всяком случае, пока — нет», — считает он. По его мнению, Украине не помогают «ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачаны» в киевский режим», ни поставки западного оружия, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников» с целью прорыва линии фронта. «В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек», — утверждал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял медлительность наступления его поздним началом. «Мы планировали начать его весной, но мы этого не сделали, потому что, честно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений, а также не хватало должным образом обученных [применению] этого оружия бригад», — говорил он по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности. Запаздывание позволило России заминировать местность и выстроить несколько оборонительных линий, пояснял Зеленский. Украинский лидер уверен, что наступление «наберет обороты».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признавал, что украинское наступление «идет тяжело» и Киев несет большие потери. При этом он отмечал, что Украина еще не задействовала все свои силы и ждет подходящего момента для достижения «максимального эффекта на поле боя».