Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 21 июл, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 21 июл, 18:57
Путин заявил о рекордном количестве уничтоженной иностранной техники ВСУ Политика, 12:46
Путин и Лукашенко назвали потери ВСУ с начала контрнаступления Политика, 12:43
Лукашенко заявил Путину, что его стали «напрягать вагнеровцы» Политика, 12:32
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 12:13
Российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР Политика, 12:03
Нетаньяху установили кардиостимулятор Политика, 12:01
Минобороны России заявило, что не наносило ударов по храму в Одессе Политика, 11:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 11:45
Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось Политика, 11:44
В Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко Политика, 11:36
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 11:27
Глава МИД Украины Кулеба посетит Африку после прекращения зерновой сделки Политика, 11:12
Минобороны России назвало цели ударов в районе Одессы Политика, 11:05
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 11:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

Владимир Путин: контрнаступление ВСУ есть, но оно провалилось
Сюжет
Военная операция на Украине
Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой заявил, что «контрнаступления нет», на что Путин ответил, что «оно есть, но оно провалилось»

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось
Video

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, сообщил ТАСС.

Лукашенко заявил, что «контрнаступления нет», на что Путин ответил, что «оно есть, но оно провалилось».

Путин неоднократно заявлял о безуспешности наступления Киева. На совещании с постоянными членами Совета безопасности 21 июля он, в частности, говорил, что западные страны «явно разочарованы» результатами контрнаступления, которое идет с начала июля. «Результатов — во всяком случае, пока — нет», — считает он. По его мнению, Украине не помогают «ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачаны» в киевский режим», ни поставки западного оружия, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников» с целью прорыва линии фронта. «В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек», — утверждал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял медлительность наступления его поздним началом. «Мы планировали начать его весной, но мы этого не сделали, потому что, честно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений, а также не хватало должным образом обученных [применению] этого оружия бригад», — говорил он по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности. Запаздывание позволило России заминировать местность и выстроить несколько оборонительных линий, пояснял Зеленский. Украинский лидер уверен, что наступление «наберет обороты».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признавал, что украинское наступление «идет тяжело» и Киев несет большие потери. При этом он отмечал, что Украина еще не задействовала все свои силы и ждет подходящего момента для достижения «максимального эффекта на поле боя».

Читайте на РБК Pro
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Авторы
Теги
Персоны
Андрей Гатинский, Елена Чернышова
Владимир Путин Александр Лукашенко контрнаступление Украина
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Глава ЦРУ назвал наступление Украины тяжелой задачей
Политика
The Telegraph предупредила о давлении на Киев из-за провала наступления
Политика
В ВСУ заявили о невозможности добиться быстрых результатов наступления
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter