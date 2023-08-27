branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 10:41
Месси забил гол в дебютном матче MLS Спорт, 10:13
Рейс Москва — Минводы посадили в Волгограде из-за самочувствия пассажира Общество, 10:05
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
FT узнала, что Волож попросил ЕС снять с него санкции Бизнес, 09:48
NYT сообщила о расхождениях в тактике ВСУ и рекомендациях Запада Политика, 09:42
Пропавших при сплаве по реке в Бурятии туристов нашли живыми Общество, 09:36
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо» Pro, 09:10
Как уловить креативный дух Казани РБК Стиль и МТС Travel, 09:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:02
Курс доллара удалось сбить ниже ₽100: что будет с рублем в сентябре Инвестиции, 09:00
Беспилотник врезался в жилой дом в Курске Политика, 08:49
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
Военная операция на Украине ,  
0 

NYT сообщила о расхождениях в тактике ВСУ и рекомендациях Запада

NYT: генерал Сырский вопреки советам Пентагона настаивает на усилении обороны на востоке
Сюжет
Военная операция на Украине
Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям Пентагона настаивает на усилении обороны на востоке, пишет газета. Россия не раз называла наступление Украины безуспешным

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, пишет The New York Times.

Пока украинские войска медленно наступали на юге и востоке, российским военным удалось продвинуться близ Купянска на северо-востоке Украины, пишет газета. Из-за этого командование ВСУ решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части обширной линии фронта, несмотря на то что они нужны в других местах, отмечает NYT.

«Подразделения противника продолжают наносить урон артиллерией, минометами и авиацией. В таких условиях мы должны оперативно принять все меры для укрепления нашей обороны на рубежах, которые находятся под угрозой, и продвигаться там, где это возможно», — призвал Сырский.

Стратегия Киева на фронте продолжает расходиться с рекомендациями западных союзников, указывает издание. По мнению Пентагона, Киеву нужно было сосредоточить на одном участке линии фронта максимальное количество войск для попытки прорыва, вместо этого украинское командование попыталось разделить войска поровну между востоком и югом.

Как писала NYT, Украина, по мнению США, в ходе контрнаступления сконцентрировала войска не в тех местах, где нужно. Вместо того чтобы перебросить больше войск на юг к Мелитополю (Запорожская область) и перерезать сухопутный путь в Крым, украинские военные рассредоточили силы на востоке и юге. Без изменения тактики Киев не добьется успеха, считают в Вашингтоне.

Украинский президент Владимир Зеленский отверг критику за дислокацию ВСУ и на востоке, и на юге линии фронта. В случае переброски сил Украина может потерять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепр, допустил Зеленский.

Читайте на РБК Pro
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Утренняя тренировка: 12 простых и эффективных упражнений на все тело
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»

Россия не раз называла наступление безуспешным. Президент Владимир Путин утверждал, что оно провалилось. Украина с начала наступления потеряла более 43 тыс. военных, заявляло российское Минобороны. Российские потери за этот период ведомство не раскрывает. Путин в июле говорил, что у России потери «в разы, более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника».

NYT сообщила о расхождениях в тактике ВСУ и рекомендациях Запада
NYT сообщила о расхождениях в тактике ВСУ и рекомендациях Запада

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Александр Сырский ВСУ контрнаступление
Материалы по теме
Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет сложно
Политика
WSJ рассказала о главных проблемах наступления ВСУ
Политика
Разведка США предположила, что ВСУ не добьются успеха в контрнаступлении
Политика