Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям Пентагона настаивает на усилении обороны на востоке, пишет газета. Россия не раз называла наступление Украины безуспешным

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, пишет The New York Times.

Пока украинские войска медленно наступали на юге и востоке, российским военным удалось продвинуться близ Купянска на северо-востоке Украины, пишет газета. Из-за этого командование ВСУ решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части обширной линии фронта, несмотря на то что они нужны в других местах, отмечает NYT.

«Подразделения противника продолжают наносить урон артиллерией, минометами и авиацией. В таких условиях мы должны оперативно принять все меры для укрепления нашей обороны на рубежах, которые находятся под угрозой, и продвигаться там, где это возможно», — призвал Сырский.

Стратегия Киева на фронте продолжает расходиться с рекомендациями западных союзников, указывает издание. По мнению Пентагона, Киеву нужно было сосредоточить на одном участке линии фронта максимальное количество войск для попытки прорыва, вместо этого украинское командование попыталось разделить войска поровну между востоком и югом.

Как писала NYT, Украина, по мнению США, в ходе контрнаступления сконцентрировала войска не в тех местах, где нужно. Вместо того чтобы перебросить больше войск на юг к Мелитополю (Запорожская область) и перерезать сухопутный путь в Крым, украинские военные рассредоточили силы на востоке и юге. Без изменения тактики Киев не добьется успеха, считают в Вашингтоне.

Украинский президент Владимир Зеленский отверг критику за дислокацию ВСУ и на востоке, и на юге линии фронта. В случае переброски сил Украина может потерять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепр, допустил Зеленский.

Россия не раз называла наступление безуспешным. Президент Владимир Путин утверждал, что оно провалилось. Украина с начала наступления потеряла более 43 тыс. военных, заявляло российское Минобороны. Российские потери за этот период ведомство не раскрывает. Путин в июле говорил, что у России потери «в разы, более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника».