Рогов назвал вымыслом слова Блинкена об успехе контрнаступления

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена об успехе украинского контрнаступления являются вымыслом, заявил «РИА Новости» представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Все это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в черную дыру», — сказал Рогов.

Ранее Блинкен заявил, что США видят «заметный прогресс» в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, власти Соединенных Штатов хотят, чтобы «Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе». Блинкен также анонсировал передачу активов российских бизнесменов, попавших под санкции, ветеранам ВСУ. Он не говорил, о какой сумме идет речь, и не пояснил, чьих именно активов коснется это решение.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий в ночь на 6 сентября говорил, что российская армия отошла из Работино, отметив, что это тактическое отступление на холмы, поскольку «держаться на голой плоскости не представляется целесообразным».

Рогов в ответ на это заявил, что «никаких отступлений» из населенного пункта российские военные не совершали, а Работино находится под огневым контролем.

Позже Балицкий сообщил, что во время ротации подразделений украинской армии в районе Работино и населенного пункта Вербовое потери ВСУ составили около 100 человек.

Контрнаступление ВСУ началось в июне. С тех пор российское Минобороны не раз заявляло об отражении атак Украины, неудачах Киева и больших потерях украинской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы». «Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так», — отмечал Зеленский.