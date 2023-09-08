Рогов назвал вымыслом слова Блинкена об успехе контрнаступления
Слова госсекретаря США Энтони Блинкена об успехе украинского контрнаступления являются вымыслом, заявил «РИА Новости» представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Все это не более чем вымысел. Если и существует какой-то прогресс, так это по разворовыванию и отмыванию западных денег, в том числе американских налогоплательщиков, которые вбрасываются, как в черную дыру», — сказал Рогов.
Ранее Блинкен заявил, что США видят «заметный прогресс» в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, власти Соединенных Штатов хотят, чтобы «Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе». Блинкен также анонсировал передачу активов российских бизнесменов, попавших под санкции, ветеранам ВСУ. Он не говорил, о какой сумме идет речь, и не пояснил, чьих именно активов коснется это решение.
Врио губернатора региона Евгений Балицкий в ночь на 6 сентября говорил, что российская армия отошла из Работино, отметив, что это тактическое отступление на холмы, поскольку «держаться на голой плоскости не представляется целесообразным».
Рогов в ответ на это заявил, что «никаких отступлений» из населенного пункта российские военные не совершали, а Работино находится под огневым контролем.
Позже Балицкий сообщил, что во время ротации подразделений украинской армии в районе Работино и населенного пункта Вербовое потери ВСУ составили около 100 человек.
Контрнаступление ВСУ началось в июне. С тех пор российское Минобороны не раз заявляло об отражении атак Украины, неудачах Киева и больших потерях украинской стороны.
Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы». «Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так», — отмечал Зеленский.