branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Как монетизировать рост интереса к облакам в своем бизнесе РБК и Yandex Cloud, 14:50
Тренды урбанистики, которые делают Москву привлекательнее Тренды, 14:45
Загитова, Трусова и Щербакова выступят в шоу в Китае Спорт, 14:36
Как обезопасить интернет вещей на пути к индустрии 4.0 РБК и Kaspersky, 14:33
Доступ всегда и отовсюду: что помогает бизнесу выходить на экспорт Национальные проекты, 14:33
Какие тренды меняют EdTech в России: разбор экспертов «Умскул» Тренды, 14:32
Посольство посоветовало не ездить в Финляндию на авто с номерами России Политика, 14:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Теплоснабжение в городах: результаты инвестиций и точки роста РБК+, 14:14
Кампусы, приборы, «мегасайенс»: как наука в России меняется прямо сейчас Национальные проекты, 14:13
Тонкости отбора: почему венчурные инвесторы ставят на «зрелость» РБК+, 14:12
Как топливные бонусы автомобилистов помогают решать социальные проблемы Тренды, 14:12
«Росатому» предложили создать капсулу для «Троицы» Общество, 14:05
В «Спартаке» рассказали о ситуации с получением гражданства Промесом Спорт, 13:58
Число отравившихся едой из доставки в Петербурге выросло до 170 Общество, 13:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Буданов заявил, что Киев продолжит контрнаступление после начала холодов

Глава ГУР Буданов: Украина продолжит контрнаступление после начала холодов
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинское контрнаступление продолжится и во время холодов, несмотря на возникающие из-за погодных условий осложнения, заявил Буданов, но признал, что ситуация для Киева трудная. Путин называл контрнаступление ВСУ провальным
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украина продолжит контрнаступление и после наступления холодов, несмотря на связанные с этим сложности, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов в интервью Reuters.

«Боевые действия так или иначе будут продолжаться. На холоде, в сырость и грязь бороться труднее. Борьба будет продолжаться. Контрнаступление будет продолжено», — сказал он.

Буданов признал, что контрнаступление идет на разных направлениях и медленнее, чем ему хотелось бы. Он охарактеризовал ситуацию как сложную.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Би-би-си ранее заявил, что у Киева для проведения контрнаступления осталось от 30 до 45 дней, прежде чем пришедшие осенью холода осложнят ведение боевых действий.

Украина начала контрнаступление в начале лета. В Киеве не раз говорили, что оно идет медленнее, чем хотелось бы, отмечая в том числе превосходство России в воздухе. Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября заявил, что воздушное преимущество России останавливает контрнаступление, и в очередной раз призвал западные страны передать американские истребители F-16.

В августе Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали отправить Украине эти самолеты. Украинские пилоты начали подготовку для полетов на F-16. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что если Украина получит эти машины, то они будут уничтожаться на территории страны.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Вы ошиблись на работе. Как извлечь пользу из своего провала
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября сказал, что Вашингтон видит «заметный прогресс» в контрнаступлении украинских сил. Президент России Владимир Путин в начале сентября высказал иную точку зрения и назвал украинское контрнаступление провальным. По данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, Украина за три месяца боевых действий к 5 сентября потеряла более чем 66 тыс. человек и свыше 7,5 тыс. единиц вооружения. При этом министр отметил, что на запорожском направлении складывается наиболее напряженная обстановка.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 5 сентября заявил, что российские войска оставили село Работино, расположенное между городами Токмак (под контролем России) и Орехов (под контролем Украины). По его словам, держаться на этой территории было «нецелесообразно», военные отошли на холмы. Теперь украинские силы находятся внизу, и такая позиция российскую сторону устраивает, пояснил он. Минобороны регулярно сообщает об отражении украинских атак в районе этого населенного пункта.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Кирилл Буданов контрнаступление Марк Милли холода
Материалы по теме
Рогов назвал вымыслом слова Блинкена об успехе контрнаступления
Политика
Путин назвал провалом контрнаступление Украины
Политика
Блинкен заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ
Политика