Буданов заявил, что Киев продолжит контрнаступление после начала холодов

Украинское контрнаступление продолжится и во время холодов, несмотря на возникающие из-за погодных условий осложнения, заявил Буданов, но признал, что ситуация для Киева трудная. Путин называл контрнаступление ВСУ провальным

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Украина продолжит контрнаступление и после наступления холодов, несмотря на связанные с этим сложности, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов в интервью Reuters.

«Боевые действия так или иначе будут продолжаться. На холоде, в сырость и грязь бороться труднее. Борьба будет продолжаться. Контрнаступление будет продолжено», — сказал он.

Буданов признал, что контрнаступление идет на разных направлениях и медленнее, чем ему хотелось бы. Он охарактеризовал ситуацию как сложную.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью Би-би-си ранее заявил, что у Киева для проведения контрнаступления осталось от 30 до 45 дней, прежде чем пришедшие осенью холода осложнят ведение боевых действий.

Украина начала контрнаступление в начале лета. В Киеве не раз говорили, что оно идет медленнее, чем хотелось бы, отмечая в том числе превосходство России в воздухе. Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября заявил, что воздушное преимущество России останавливает контрнаступление, и в очередной раз призвал западные страны передать американские истребители F-16.

В августе Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали отправить Украине эти самолеты. Украинские пилоты начали подготовку для полетов на F-16. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что если Украина получит эти машины, то они будут уничтожаться на территории страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября сказал, что Вашингтон видит «заметный прогресс» в контрнаступлении украинских сил. Президент России Владимир Путин в начале сентября высказал иную точку зрения и назвал украинское контрнаступление провальным. По данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, Украина за три месяца боевых действий к 5 сентября потеряла более чем 66 тыс. человек и свыше 7,5 тыс. единиц вооружения. При этом министр отметил, что на запорожском направлении складывается наиболее напряженная обстановка.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 5 сентября заявил, что российские войска оставили село Работино, расположенное между городами Токмак (под контролем России) и Орехов (под контролем Украины). По его словам, держаться на этой территории было «нецелесообразно», военные отошли на холмы. Теперь украинские силы находятся внизу, и такая позиция российскую сторону устраивает, пояснил он. Минобороны регулярно сообщает об отражении украинских атак в районе этого населенного пункта.