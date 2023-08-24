Третья страна решила передать Украине истребители F-16

Истребители F-16 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Норвегия решила передать Украине истребители F-16, сообщают телеканалы TV2 и NRK со ссылкой на источники. Это третья страна после Дании и Нидерландов, которая заявила о намерении поставить самолеты Киеву.

TV2 отмечает, что сегодня премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре находится с официальным визитом в Киеве. По словам опрошенных телеканалом экспертов, Украина может получить 12 самолетов, которые ранее должны были быть проданы американской компании Draken International. Сделка о продаже F-16 была заключена еще в 2020 году, их планировалось использовать для тренировок военных США. Однако в 2022-м ВВС США заявили, что не будут продлевать соглашение с Draken International, сообщал The Drive. Этим летом норвежские власти расторгли сделку о продаже.

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