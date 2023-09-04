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Путин назвал провалом контрнаступление Украины

Владимир Путин назвал контрнаступление ВСУ не пробуксовкой, а провалом
Сюжет
Военная операция на Украине
«Я могу лишь подтвердить, что это действительно так», — заявил Сергей Шойгу после выступления Владимира Путина. Глава Минобороны сообщил о предпринятых и отбитых за последние десять дней «яростных атаках ВСУ»
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Контрнаступление Украины — «это не пробуксовка, это провал», заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что дальше будет именно так», — сказал он.

Путин назвал провалом контрнаступление Украины
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Министр обороны Сергей Шойгу позднее сказал журналистам: «Мне, наверное, неправильно комментировать, что сказал верховный главнокомандующий, я могу лишь подтвердить, что это действительно так» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, украинские военные «последние, во всяком случае, десять дней» предпринимали «яростные атаки с большими силами и с большими надеждами» выполнить данные им команды с выходом на определенные населенные пункты.

Путин добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта. «Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем. Что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались», — сказал он журналистам.

Он поблагодарил Эрдогана за посредничество Анкары в переговорах с Киевом (переговоры между двумя странами в первые месяцы полномасштабных боев проходили на территории Турции, затем они прекратились). Также турецкая сторона участвовала в процессе обмена пленными между Россией и Украиной.

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В Киеве не раз заявляли, что готовы вести переговоры с российской стороной только после вывода войск и восстановления контроля над утраченными территориями. Россия называет эти условия неприемлемыми и требует учитывать сложившиеся территориальные реалии. Российский президент отмечал, что Москва не отказывается от диалога в отличие от Киева — он ссылался на указ украинского лидера Владимира Зеленского, запрещающий вести переговоры, пока Россией руководит Путин.

Контрнаступление ВСУ началось в июне. С тех пор и Путин, и российское Минобороны не раз заявляли об отражении атак Украины, неудачах Киева и больших потерях украинской стороны. Например, в конце июля на встрече с белорусским президентом Путин говорил о провале контрнаступления.

Западные страны и Украина признавали, что наступление идет медленно. Зеленский объяснял это сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, он хотел бы начать контрнаступление намного раньше, но для этого Киеву нужно было западное оружие. NYT связывала проблемы ВСУ с нахождением армии «не в том месте». Украина рассредоточила силы на востоке и юге, а США считают, что главным должно быть направление на Мелитополь, чтобы разрезать сухопутный коридор из основной части России в Крым, писала газета со ссылкой на источники.

Путин назвал провалом контрнаступление Украины
Путин назвал провалом контрнаступление Украины

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