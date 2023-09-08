Зеленский рассказал, что Россия останавливает наступление Украины

Зеленский в очередной раз попросил предоставить Киеву истребители, так как пока у России есть превосходство в воздухе, контрнаступление Украины останавливается. Москва обещала уничтожать F-16, которые получат ВСУ

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Россия, обладая превосходством в небе, останавливает украинское контрнаступление, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает «Политика страны».

«Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», — заявил глава государства.

Он также отметил, что идет замедление всех процессов «от санкций до предоставления оружия», и когда Киев спрашивают, как идет контрнаступление, ответ на это таков: «наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты», сказал Зеленский.

Президент в очередной раз призвал дать Киеву истребители. В августе три страны пообещали передать Украине американские F-16 — Нидерланды, Дания и Норвегия. Украинские пилоты начали подготовку для полетов на этих самолетах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что если Украина получит эти машины, то они будут уничтожаться на территории страны.

Президент Владимир Путин сообщал, что контрнаступление Киев пытается вести с 4 июня и называл его провальным. По данным главы Минобороны России Сергея Шойгу, Украина за три месяца боевых действий к 5 сентября потеряла более чем 66 тыс. человек и свыше 7,5 тыс. единиц вооружения. При этом министр отметил, что на запорожском направлении складывается наиболее напряженная обстановка.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий

5 сентября заявил, что российская армия оставила село Работино, расположенное между городами Токмак (под контролем России) и Орехов (под контролем Украины). По его словам, держаться на этой территории было «нецелесообразно», военные отошли на холмы. Теперь украинские силы находятся внизу, и такая позиция российскую сторону устраивает, пояснил он. Минобороны регулярно сообщает об отражении украинских атак в районе этого населенного пункта.