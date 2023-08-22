NYT объяснила проблемы наступления ВСУ нахождением армии «не в том месте»

Украина рассредоточила силы на востоке и юге, а США считают, что главным должно быть направление на Мелитополь. Без смены тактики Киев не добьется успехов, полагает Вашингтон. Путин говорил, что наступление ВСУ уже «провалилось»

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Украина в ходе контрнаступления поровну разделила силы на южном и восточном направлении, США не согласны с такой тактикой, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Вашингтон считает, что ВСУ следует сосредоточиться на прорыве на юге, к Мелитополю (Запорожская область), чтобы разрезать сухопутный коридор из основной части России в Крым. Однако там, говорят собеседники NYT, находится меньше сил, чем в районе Бахмута (Артемовска) и других городов в Донбассе. США также считают, что Украина должна сконцентрироваться на прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений (Киев не раз называл это главными помехами в контрнаступлении), даже если это будет стоить больших потерь.

По мнению американской стороны, только смена тактики позволит изменить темпы контрнаступления, которое идет медленнее, чем планировали Запад и Украина. Газета отмечает, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и его британский коллега Энтони Радакин 10 августа призвали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сосредоточить силы на одном направлении, и источники NYT говорят, что украинец согласился с ними. Издание указывает, что Радакин, о роли которого в контексте Украины мало говорят публично, совершил много поездок в страну.

Собеседники NYT говорят, что признаки переброски украинских сил на юг есть. Они отметили, что сосредоточение сил на востоке имеет в том числе политическое значение, но политика должна отойти на второй план. В Вашингтоне считают, что Киеву хватит меньшего количества войск на востоке, чтобы «обезопасить» это район. Но украинцы все же пытаются отстоять свою стратегию. NYT отмечает, что дающие им советы американские военные не принимали участия в боевых действиях подобного масштаба.

США также предупреждают, что у Украины осталось от месяца до шести недель, прежде чем контрнаступление придется приостановить из-за дождей. Также к середине-концу сентября ее войска могут «выдохнуться».