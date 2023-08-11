WP узнала о затягивающемся обучении украинских пилотов управлению F-16

WP: обучение украинских пилотов полетам на F-16 завершится не раньше лета 2024 года

Дания перед обучением украинских пилотов попросила их пройти дополнительные четырехмесячные курсы в Великобритании, рассказали источники издания. Это откладывает начало боевой подготовки летчиков до января

Истребитель F-16 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение полетам на истребителях F-16 не раньше лета следующего года, пишет The Washington Post со ссылкой на источников среди высокопоставленных чиновников и военных на Украине.

Для обучения отобраны шесть пилотов, еще двое выбраны в качестве резервных кандидатур. Хотя летчики уже свободно говорят по-английски, им предстоит пройти четырехмесячные курсы в Великобритании по изучению терминологии, связанной с F-16, вместе с наземным персоналом, хуже владеющим языком.

По словам источников, на прохождении этих курсов всеми, а не только летчиками, настаивала Дания, которая ранее официально подтверждала, что будет обучать украинцев летать на F-16. Требование Копенгагена, сказали украинские официальные лица, отодвинет начало полугодовой боевой подготовки до января. Вторая группа пилотов, по их словам, должна будет обучена к концу следующего года. Минобороны Дании отказалось от комментариев.

«Это называется затягивать», — сказал один из украинских чиновников. В то же время собеседники газеты заявили, что не хотят слишком критиковать своих партнеров в США и Европе, опасаясь показаться неблагодарными.

В мае США пообещали, что западные страны в будущем поставят Украине истребители F-16. В середине июля президент Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов в европейских странах. Точные сроки поставок самолетов не назывались, это даже при принятии окончательного решения займет месяцы, говорил госсекретарь Энтони Блинкен.

Участие в подготовке украинских пилотов в начале лета подтвердила Дания. В Минобороны страны также пообещали рассмотреть возможности передачи Киеву своих F-16 (Копенгаген планирует заменить их на F-35 к 2025 году). К обучению украинских летчикам присоединятся Нидерланды, им также в этом помогут США, Бельгия, Франция и Великобритании, говорили в голландском Минобороны.

Россия регулярно выступает с критикой поставок Западом оружия и военной техники Украине. МИД счел планы передать Киеву F-16 движением в сторону эскалации. Это еще больше вовлечет западные государства в конфликт на Украине, но коренным образом не изменит ситуацию на фронте, отмечали в Кремле.