Нобелевскую премию мира дали гуманитарной организации ООН

В 2020 году Нобелевская неделя началась 5 октября, когда были названы лауреаты премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Олтер, а также британец Майкл Хоутон, получившие награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать способы лечения болезни и предотвратить ее распространение при переливании крови.
6 октября было объявлено
о присуждении премии по физике за работы по изучению черных дыр. Британец Роджер Пенроуз получил половину премии за открытие, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а американцы Райнхард Генцель и Андреа Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики». 7 октября стало известно, что Нобелевки по химии удостоены за разработку «генетических ножниц
» американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье. 8 октября лауреатом премии по литературе была названа
американская поэтесса Луиза Глик, которую в России чаще называют Глюк.
Завершится Нобелевская неделя 12 октября, когда Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается тем, кто «внес весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в проведение и продвижение миротворческих конференций». Первыми лауреатами премии в 1901 году стали основатель Международного комитета Красного Креста Анри Дюнан и создатель Межпарламентского союза Фредерик Пасси.
В 1901-2019 годах года премия присуждалась всего 100 раз, на протяжении 19 лет — в 1914-1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939-1943, 1948, 1955-1956, 1966-1967 и 1972 годах — никого достойного награды не нашлось.
Всего за это время Нобелевской премии мира были удостоены 107 человек, в том числе 17 женщин, и 27 организаций, в том числе Международный комитет Красного креста — трижды.
Дважды лауреатами Нобелевской премии мира становились представители СССР: в 1975 году премию получил Андрей Сахаров, а в 1990 году — Михаил Горбачев. Единственным человеком, отказавшимся от присужденной ему Нобелевской премии мира, остается вьетнамский политик Ле Дык Тхо, которому награда была присуждена в 1973 году вместе с госсекретарем США Генри Киссинджером.
На Нобелевскую премию мира номинировались в том числе и люди, заслуги которых в деле борьбы за мир ныне оцениваются, как минимум, как спорные — Иосиф Сталин (в 1945 и 1948 годах), Адольф Гитлер (1939), Бенито Муссолини (1935), а также Хуан Перон, Невилл Чемберлен, Гарри Трумэн, Николай II. Кроме того, на Нобелевскую премию номинировались Лев Толстой, Эрих Мария Ремарк, Николай Рерих, Пьер де Кубертен, Мария Монтессори, Роберт Баден-Пауэлл и другие.
Кто становился обладателем Нобелевской премии мира за последние 10 лет
Президент США (2009–2017) Барак Обама был награжден за усилия, направленные на укрепление международной безопасности. Нобелевский комитет отметил внимание главы Белого дома к правам человека, его вклад в построение мира без ядерного оружия. Присуждение премии вызвало бурную реакцию в прессе, так как Обама на тот момент занимал президентский пост менее года и, по мнению критиков, не успел еще ничего сделать. Сам американский президент назвал награду незаслуженной.
Китайский правозащитник Лю Сяобо был награжден за ненасильственную борьбу за права человека в стране. На момент получения премии он уже находился в тюрьме по обвинению в подстрекательствах к подрыву госстроя. Причиной стала «Хартия 08», призывавшая к проведению политических реформ и свободе слова. В 2017 году стало известно об онкологическом заболевании Лю Сяобо, из тюрьмы его перевели в больницу. Власти отказались отпустить правозащитника за границу для лечения, и он умер в июле того же года.
Нобелевский комитет наградил сразу трех женщин. Премию получили Эллен Джонсон-Серлиф, первая женщина — президент африканской страны (занимала высший государственный пост в Либерии в 2006–2018 годах); либерийская активистка Леймах Гбови, которая работала в национальных и международных правозащитных программах, в том числе в организации «Женщины мира и безопасность Африки»; и наконец, оппозиционер Тавакул Карман из Йемена. Награда была присуждена за борьбу за права и безопасность женщин.
Нобелевскую премию мира получил Евросоюз — за роль в объединении континента, а также за 60 лет деятельности по утверждению мира и демократии. В частности, была отмечена роль ЕС в укреплении отношений между Францией и Германией после Второй мировой войны.
Нобелевскую премию получила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО). Комитет отметил деятельность миссии по уничтожению арсеналов в Сирии. В самой организации отметили, что награда поспособствует дальнейшей работе.
Лауреатами стали пакистанская школьница Малала Юсуфзай и индийский правозащитник Кайлаш Сатьяртхи. Комитет отметил вклад Юсуфзай в борьбу за права девочек. Из-за этой деятельности правозащитница пережила покушение талибов в 2012 году: ей выстрелили в голову. Девочка выжила, ее здоровье восстанавливали в Великобритании. В 2013 году она выступила в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сатьяртхи также был награжден за вклад в борьбу за права детей — в Индии. Его организация «Спасем детство» помогла вызволить десятки тысяч детей из разных форм рабства и предоставить им образование.
Нобелевский комитет наградил «Квартет национального диалога в Тунисе» — группу из четырех организаций, которые выступили посредниками при урегулировании политического кризиса в стране в 2013 году. Комитет посчитал, что они смогли предотвратить гражданскую войну, которая могла начаться на фоне «арабской весны» — переворота в 2011 году и последующих событий.
Премию получил президент Колумбии в 2010–2018-м Хуан Сантос. Нобелевский комитет отметил его вклад в урегулирование многолетнего конфликта в стране. Противостояние между властями и леворадикальной группировкой FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии) длилось с 1960-х. Стороны окончательно договорились о прекращении конфликта в 2016 году.
Нобелевская премия была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия. Таким образом была отмечена работа по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого применения ядерного оружия. Организация появилась в 2006 году на основе другой — «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (получила Нобелевскую премию в 1985 году).
Премию присудили за усилия в противостоянии сексуальному насилию как орудию войны и вооруженных конфликтов. Ее получили двое. Иракская правозащитница езидского происхождения Надя Мурад Басе Таха в 2014 году была захвачена боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство» и удерживалась в сексуальном рабстве. После побега женщина стала рассказывать о произошедшем с ней и о действиях исламистов по отношению к езидам в целом. Вторым лауреатом стал Денис Муквеге, врач из Конго, оказывавший помощь пострадавшим от насилия женщинам во время гражданской войны в ДРК в 1998–2002 годах.