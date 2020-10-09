Нобелевскую премию мира дали гуманитарной организации ООН

В 2020 году Нобелевская неделя началась 5 октября, когда были названы лауреаты премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Олтер, а также британец Майкл Хоутон, получившие награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать способы лечения болезни и предотвратить ее распространение при переливании крови.

6 октября было объявлено о присуждении премии по физике за работы по изучению черных дыр. Британец Роджер Пенроуз получил половину премии за открытие, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а американцы Райнхард Генцель и Андреа Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики». 7 октября стало известно, что Нобелевки по химии удостоены за разработку « генетических ножниц » американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье. 8 октября лауреатом премии по литературе была названа американская поэтесса Луиза Глик, которую в России чаще называют Глюк.

Завершится Нобелевская неделя 12 октября, когда Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается тем, кто «внес весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в проведение и продвижение миротворческих конференций». Первыми лауреатами премии в 1901 году стали основатель Международного комитета Красного Креста Анри Дюнан и создатель Межпарламентского союза Фредерик Пасси.

В 1901-2019 годах года премия присуждалась всего 100 раз, на протяжении 19 лет — в 1914-1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939-1943, 1948, 1955-1956, 1966-1967 и 1972 годах — никого достойного награды не нашлось.

Всего за это время Нобелевской премии мира были удостоены 107 человек, в том числе 17 женщин, и 27 организаций, в том числе Международный комитет Красного креста — трижды.

Дважды лауреатами Нобелевской премии мира становились представители СССР: в 1975 году премию получил Андрей Сахаров, а в 1990 году — Михаил Горбачев. Единственным человеком, отказавшимся от присужденной ему Нобелевской премии мира, остается вьетнамский политик Ле Дык Тхо, которому награда была присуждена в 1973 году вместе с госсекретарем США Генри Киссинджером.

На Нобелевскую премию мира номинировались в том числе и люди, заслуги которых в деле борьбы за мир ныне оцениваются, как минимум, как спорные — Иосиф Сталин (в 1945 и 1948 годах), Адольф Гитлер (1939), Бенито Муссолини (1935), а также Хуан Перон, Невилл Чемберлен, Гарри Трумэн, Николай II. Кроме того, на Нобелевскую премию номинировались Лев Толстой, Эрих Мария Ремарк, Николай Рерих, Пьер де Кубертен, Мария Монтессори, Роберт Баден-Пауэлл и другие.