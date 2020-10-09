Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 08 окт, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 08 окт, 14:29
СМИ узнали о возможном перемирии по Нагорному Карабаху Политика, 12:12 В Баку заявили об эвакуации армянских войск из столицы Нагорного Карабаха Политика, 12:11 Как поддержать себя и семью в условиях многозадачности и стресса РБК и Bayer, 12:11 Нобелевскую премию мира дали гуманитарной организации ООН Политика, 12:04 Кузнецова предложила перевести с Урала в Москву истощенного младенца Общество, 11:56 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 октября Общество, 11:55 Соперник российского бойца на турнире UFC 254 снялся из-за коронавируса Спорт, 11:50 Бастрыкин передал дело о смерти дочери Конкина в центральный аппарат СК Общество, 11:46 Юбилей площадки «РТС-тендер» — 10 лет успеха в закупках​ Пресс-релиз, 11:43 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 11:42 Как заработать миллион рублей на криптовалюте. Четыре варианта Крипто, 11:42 Мишустин прибыл в Ереван Политика, 11:37 Инфекционисты оценили сроки пика заболеваемости COVID-19 в России Общество, 11:33 В Минздраве не зафиксировали серьезных побочных реакций у Фавипиравира Общество, 11:31
Политика ,  
0 

Нобелевскую премию мира дали гуманитарной организации ООН

Фото:Siegfried Modola / Reuters
Фото: Siegfried Modola / Reuters

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год названа Всемирная продовольственная программа (World Food Programme (WFP), гуманитарная организация ООН, обеспечивающая питанием голодающих по всему миру. Соответствующее решение принял Норвежский нобелевский комитет, членов которого назначает парламент Норвегии.

Ранее сообщалось о номинации на Нобелевскую премию мира президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и его соперника на предстоящих выборах Джо Байдена, оппозиционного российского политика Алексея Навального и других лиц.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али «за усилия по достижению мира и международной кооперации и, в частности, за решительную инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей».

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен по сравнению с прошлым годом на 1 млн шведских крон, до 10 млн шведских крон ($1,12 млн).

В 2020 году Нобелевская неделя началась 5 октября, когда были названы лауреаты премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Олтер, а также британец Майкл Хоутон, получившие награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать способы лечения болезни и предотвратить ее распространение при переливании крови.

Нобелевку по физике дали за раскрытие «самых темных секретов Вселенной»
Общество
Фото:TT News Agency / Fredrik Sandberg via Reuters


6 октября было объявлено о присуждении премии по физике за работы по изучению черных дыр. Британец Роджер Пенроуз получил половину премии за открытие, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а американцы Райнхард Генцель и Андреа Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики». 7 октября стало известно, что Нобелевки по химии удостоены за разработку «генетических ножниц» американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье. 8 октября лауреатом премии по литературе была названа американская поэтесса Луиза Глик, которую в России чаще называют Глюк.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Две женщины получили Нобелевку по химии за создание «генетических ножниц»
Общество
Эмманюэль Шарпантье (слева) и Дженнифер Дудна


Завершится Нобелевская неделя 12 октября, когда Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).

Церемония вручения нобелевских премий. Фоторепортаж
Фотогалерея 
epa08060089 A general view over The Nobel Prize award ceremony at Stockholm Concert Hall, in Stockholm, Sweden, 10 December 2019. EPA/Henrik Montgomery SWEDEN OUT

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается тем, кто «внес весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в проведение и продвижение миротворческих конференций». Первыми лауреатами премии в 1901 году стали основатель Международного комитета Красного Креста Анри Дюнан и создатель Межпарламентского союза Фредерик Пасси.

В 1901-2019 годах года премия присуждалась всего 100 раз, на протяжении 19 лет — в 1914-1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939-1943, 1948, 1955-1956, 1966-1967 и 1972 годах — никого достойного награды не нашлось.

Всего за это время Нобелевской премии мира были удостоены 107 человек, в том числе 17 женщин, и 27 организаций, в том числе Международный комитет Красного креста — трижды.

Дважды лауреатами Нобелевской премии мира становились представители СССР: в 1975 году премию получил Андрей Сахаров, а в 1990 году — Михаил Горбачев. Единственным человеком, отказавшимся от присужденной ему Нобелевской премии мира, остается вьетнамский политик Ле Дык Тхо, которому награда была присуждена в 1973 году вместе с госсекретарем США Генри Киссинджером.

На Нобелевскую премию мира номинировались в том числе и люди, заслуги которых в деле борьбы за мир ныне оцениваются, как минимум, как спорные — Иосиф Сталин (в 1945 и 1948 годах), Адольф Гитлер (1939), Бенито Муссолини (1935), а также Хуан Перон, Невилл Чемберлен, Гарри Трумэн, Николай II. Кроме того, на Нобелевскую премию номинировались Лев Толстой, Эрих Мария Ремарк, Николай Рерих, Пьер де Кубертен, Мария Монтессори, Роберт Баден-Пауэлл и другие.

Кто становился обладателем Нобелевской премии мира за последние 10 лет

2009 год

Президент США (2009–2017) Барак Обама был награжден за усилия, направленные на укрепление международной безопасности. Нобелевский комитет отметил внимание главы Белого дома к правам человека, его вклад в построение мира без ядерного оружия. Присуждение премии вызвало бурную реакцию в прессе, так как Обама на тот момент занимал президентский пост менее года и, по мнению критиков, не успел еще ничего сделать. Сам американский президент назвал награду незаслуженной.

2010 год

Китайский правозащитник Лю Сяобо был награжден за ненасильственную борьбу за права человека в стране. На момент получения премии он уже находился в тюрьме по обвинению в подстрекательствах к подрыву госстроя. Причиной стала «Хартия 08», призывавшая к проведению политических реформ и свободе слова. В 2017 году стало известно об онкологическом заболевании Лю Сяобо, из тюрьмы его перевели в больницу. Власти отказались отпустить правозащитника за границу для лечения, и он умер в июле того же года.

2011 год

Нобелевский комитет наградил сразу трех женщин. Премию получили Эллен Джонсон-Серлиф, первая женщина — президент африканской страны (занимала высший государственный пост в Либерии в 2006–2018 годах); либерийская активистка Леймах Гбови, которая работала в национальных и международных правозащитных программах, в том числе в организации «Женщины мира и безопасность Африки»; и наконец, оппозиционер Тавакул Карман из Йемена. Награда была присуждена за борьбу за права и безопасность женщин.

2012 год

Нобелевскую премию мира получил Евросоюз — за роль в объединении континента, а также за 60 лет деятельности по утверждению мира и демократии. В частности, была отмечена роль ЕС в укреплении отношений между Францией и Германией после Второй мировой войны.

2013 год

Нобелевскую премию получила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО). Комитет отметил деятельность миссии по уничтожению арсеналов в Сирии. В самой организации отметили, что награда поспособствует дальнейшей работе.

2014 год

Лауреатами стали пакистанская школьница Малала Юсуфзай и индийский правозащитник Кайлаш Сатьяртхи. Комитет отметил вклад Юсуфзай в борьбу за права девочек. Из-за этой деятельности правозащитница пережила покушение талибов в 2012 году: ей выстрелили в голову. Девочка выжила, ее здоровье восстанавливали в Великобритании. В 2013 году она выступила в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сатьяртхи также был награжден за вклад в борьбу за права детей — в Индии. Его организация «Спасем детство» помогла вызволить десятки тысяч детей из разных форм рабства и предоставить им образование.

2015 год

Нобелевский комитет наградил «Квартет национального диалога в Тунисе» — группу из четырех организаций, которые выступили посредниками при урегулировании политического кризиса в стране в 2013 году. Комитет посчитал, что они смогли предотвратить гражданскую войну, которая могла начаться на фоне «арабской весны» — переворота в 2011 году и последующих событий.

2016 год

Премию получил президент Колумбии в 2010–2018-м Хуан Сантос. Нобелевский комитет отметил его вклад в урегулирование многолетнего конфликта в стране. Противостояние между властями и леворадикальной группировкой FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии) длилось с 1960-х. Стороны окончательно договорились о прекращении конфликта в 2016 году.

2017 год

Нобелевская премия была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия. Таким образом была отмечена работа по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого применения ядерного оружия. Организация появилась в 2006 году на основе другой — «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (получила Нобелевскую премию в 1985 году).

2018 год

Премию присудили за усилия в противостоянии сексуальному насилию как орудию войны и вооруженных конфликтов. Ее получили двое. Иракская правозащитница езидского происхождения Надя Мурад Басе Таха в 2014 году была захвачена боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство» и удерживалась в сексуальном рабстве. После побега женщина стала рассказывать о произошедшем с ней и о действиях исламистов по отношению к езидам в целом. Вторым лауреатом стал Денис Муквеге, врач из Конго, оказывавший помощь пострадавшим от насилия женщинам во время гражданской войны в ДРК в 1998–2002 годах.

Автор
Евгений Калюков
Нобелевская премия мира Нобелевская премия
Материалы по теме
Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
Общество
Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
Политика
Ставшую главой поселения уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter