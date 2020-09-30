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Политика ,  
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Байдена вслед за Трампом номинировали на Нобелевскую премию мира

По словам члена британского парламента,в то время, когда другие прибегали к насильственным решениям, Байден утверждал, что «лучшая сила — это сила аргумента»

Член палаты общин Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант выдвинул кандидата от Демократической партии на пост президента США Джо Байдена на Нобелевскую премию мира. Об этом он рассказал в интервью The Evening Standard.

«Когда другие прибегали к насильственным решениям, он [Байден] утверждал, что лучшая сила — это сила аргумента», — прокомментировал свое решение британский политик.

По словам Брайанта, «оружие может остановить сердце, но удачно поставленные слова могут изменить многие сердца, а многие сердца могут изменить мир».

В начале сентября 81 лауреат Нобелевской премии по химии, медицине и физике заявил о поддержке кандидатуры Байдена в президентской гонке. Ученые в открытом письме подчеркнули важность того, чтобы избранные лидеры принимали решения, основанные на науке, особенно во время пандемии коронавируса.

«Байден постоянно демонстрировал желание прислушиваться к специалистам, понимание важности международного сотрудничества в научно-исследовательских разработках и уважение к вкладу иммигрантов в интеллектуальную жизнь нашей страны», — отметили они.

Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
Политика
Кристиан Тибринг-Чьедде

Ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули действующего президента США, соперника Байдена на предстоящих выборах Дональда Трампа. По словам депутата норвежского парламента Кристиана Тибринг-Чьедде, именно администрация Трампа сыграла решающую роль в установлении дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ, содействовала снижению эскалации в конфликте между Индией и Пакистаном в Кашмире, а также на Корейском полуострове.

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Нобелевскую премию мира получали четыре американских президента: награды были удостоены Теодор Рузвельт (за посредничество при заключении мирного договора между Россией и Японией в 1905 году), Вудро Вильсон (за создание Лиги наций в 1920 году) и Джимми Картер (за многолетнюю деятельность по разрешению международных конфликтов в 2002 году) и Барак Обама (за укрепление международной демократии в 2009 году).

Автор
Наталия Анисимова
Джо Байден Нобелевская премия мира Дональд Трамп
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