Нобелевку по физике дали за раскрытие «самых темных секретов Вселенной»

Двое американских ученых получили премию, поскольку доказали, что в центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра, а британец Роджер Пенроуз — за доказательство в 1965 году, что такие объекты могут образовываться

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Нобелевскую премию по физике за 2020 год присудили троим ученым — Роджеру Пенроузу (Великобритания), Райнхарду Генцелю и Андреа Гез (оба США). Британец получит половину премии за открытие, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а Генцель и Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики». Говоря о важности работ ученых, представитель Шведской академии заявил, что премия присуждается за «раскрытие самых темных секретов Вселенной».

В сообщении Нобелевского комитета говорится о «самом темном секрете Млечного Пути», в центре которого, как доказали две группы астрономов во главе с Генцелем и Гез, находится невидимый и чрезвычайно тяжелый объект, управляющий орбитами звезд в центре нашей галактики. Единственным возможным объяснением природы этого объекта считается то, что речь идет о черной дыре массой несколько миллионов солнц.

Еще в 1965 году Пенроуз рассчитал, что черные дыры действительно могут образовываться в процессе гравитационного коллапса больших звезд. Эта работа до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Альберта Эйнштейна.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен на 1 млн шведских крон, до 10 млн ($1,12 млн).