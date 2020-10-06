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Нобелевку по физике дали за раскрытие «самых темных секретов Вселенной»

Двое американских ученых получили премию, поскольку доказали, что в центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра, а британец Роджер Пенроуз — за доказательство в 1965 году, что такие объекты могут образовываться
Фото:TT News Agency / Fredrik Sandberg via Reuters
Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg via Reuters

Нобелевскую премию по физике за 2020 год присудили троим ученым — Роджеру Пенроузу (Великобритания), Райнхарду Генцелю и Андреа Гез (оба США). Британец получит половину премии за открытие, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а Генцель и Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики». Говоря о важности работ ученых, представитель Шведской академии заявил, что премия присуждается за «раскрытие самых темных секретов Вселенной».

В сообщении Нобелевского комитета говорится о «самом темном секрете Млечного Пути», в центре которого, как доказали две группы астрономов во главе с Генцелем и Гез, находится невидимый и чрезвычайно тяжелый объект, управляющий орбитами звезд в центре нашей галактики. Единственным возможным объяснением природы этого объекта считается то, что речь идет о черной дыре массой несколько миллионов солнц.

Еще в 1965 году Пенроуз рассчитал, что черные дыры действительно могут образовываться в процессе гравитационного коллапса больших звезд. Эта работа до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Альберта Эйнштейна.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен на 1 млн шведских крон, до 10 млн ($1,12 млн).

В прошлом году лауреатами премии Нобеля по физике стали швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело, поделившие половину награды «за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды», а также американец Джим Пиблс, получивший вторую половину Нобелевки «за теоретические исследования в физической космологии».

Нобелевскую премию по физике вручают с 1901-го ежегодно, за исключением 1916, 1931, 1934 и 1940–1942 годов. За это время ее лауреатами стали более 210 человек (число ученых, которые получают награду, зачастую больше одного). Лишь трижды премию получали женщины: Мария Кюри в 1903 году (совместно с мужем Пьером Кюри и коллегой Анри Беккерелем), Мария Гепперт-Майер в 1963-м (совместно с немцем Хансом Йенсеном и американцем Юджином Вигнером) и Донна Стрикленд в 2018 году. Больше всего лауреатов среди ученых из США (94 человека). Российские и советские деятели науки становились лауреатами премии 13 раз.

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Нобелевку по медицине дали за открытие вируса гепатита С в 1989 году
Общество
Фото:Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters


Нобелевская неделя началась вчера, 5 октября, когда были объявлены лауреаты премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Олтер, а также британец Майкл Хоутон, получившие награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать способы лечения болезни и предотвратить ее распространение при переливании крови.

В среду, 7 октября, Нобелевский комитет объявит лауреата премии по химии, 8 октября — по литературе. 9 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 12 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).

Автор
Евгений Калюков
Нобелевская премия
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