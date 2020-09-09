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Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

По мнению депутата норвежского парламента, Трамп сделал для достижения мира во всем мире намного больше, чем все предыдущие президенты
Кристиан Тибринг-Чьедде
Кристиан Тибринг-Чьедде (Фото: NTB Scanpix / Lise Aserud / Reuters)

Депутат норвежского стортинга (парламента) Кристиан Тибринг-Чьедде предложил отдать Нобелевскую премию мира в 2021 году президенту США Дональду Трампу, сообщает Fox News.

«Я думаю, что американский президент сделал больше для достижения мира между народами, чем все остальные претенденты на Нобелевскую премию», — заявил депутат.

Особо он отметил факт, что именно администрация Трампа сыграла решающую роль в установлении дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ. По его мнению, вслед за Эмиратами с Тель-Авивом решат договориться и другие страны Ближнего Востока.

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Также норвежский политик отметил, что администрация Трампа содействовала снижению эскалации в конфликте между Индией и Пакистаном в Кашмире, а также на Корейском полуострове.

«Последним президентом США, который также заслуживал Нобелевскую премию мира, был Джимми Картер», — отметил депутат. Он считает, что Барак Обама, например, «не сделал для этого ничего», хотя в 2009 году и был удостоен награды «за укрепление международной демократии».

Тибринг-Чьеррид является руководителем норвежской делегации в парламентской ассамблее НАТО. До избрания в парламент он трудился в Министерстве обороны Норвегии.

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Он уже не в первый раз предлагает отдать Нобелевскую премию мира американскому лидеру. Например, в 2018 году он назвал Трампа достойным награды за переговоры в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Всего четыре американских президента получили Нобелевскую премию мира. Помимо Обамы, это Теодор Рузвельт (за посредничество при заключении мирного договора между Россией и Японией в 1905 году), Вудро Вильсон (за создание Лиги наций в 1920 году) и Джимми Картер (за многолетнюю деятельность по разрешению международных конфликтов).

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Обладателя Нобелевской премии мира выбирает комитет, назначенный стортингом. Его члены не сообщают, из каких именно кандидатов происходил выбор. Среди номинантов в разные годы были Иосиф Сталин, Бенито Муссолини, Фидель Кастро и Уго Чавес.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Нобелевская премия мира, Норвегия, Дональд Трамп
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