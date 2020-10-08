Нобелевку по литературе присудили поэтессе из США

Премию в 10 млн шведских крон получит поэтесса из США Луиза Глюк. В прошлом году премию за 2018 год получила другая поэтесса — Ольга Токарчук

Луиза Глюк (Фото: Robin Marchant / Getty Images)

Нобелевская премия по литературе за 2020 год присуждена поэтессе из США Луизе Глюк. Шведская академия высоко оценила ее «поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Глюк родилась в Нью-Йорке в 1943 году. Она член Американской академии искусств и литературы, а за свои работы она неоднократно удостаивалась высоких наград в США — премии Американской академии поэтов (1968), Национальной книжной премии общества критиков (1985), Пулитцеровской премии (1993), Боллингенской премии (2001). В 2003-2004 годах она была поэтом-лауреатом США.

Она поступила в Колумбийский университет, но обучение не закончила. Позднее Глюк преподавала английский в колледже Уильямса в Уильямстауне (Массачусетс), в Йельском, Бостонском и Айовском университете, колледже Годдарда в Вермонте, она адъюнкт-профессор в Йельском университете.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен по сравнению с прошлым годом на 1 млн шведских крон, до 10 млн ($1,12 млн). В 2019 году было объявлено о присуждении Нобелевских премий по литературе сразу за 2018 и 2019 годы (в 2018 году премия не вручалась из-за роспуска Нобелевского комитета по литературе на фоне сексуального скандала). Лауреатом Нобелевки за 2018 год стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, лауреатом премии за 2019 год — австрийский писатель и драматург Петер Хандке.