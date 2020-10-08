Нобелевку по литературе присудили поэтессе из США

Последний ранее подвергался критике за поддержку режима Слободана Милошевича. В 2006 году Хандке выступил на похоронах бывшего лидера Сербии, после чего была отменена инсценировка пьесы писателя «Игра в вопросы или путешествие в звонкие земли» в парижском театре Comédie-Française. В том же году писатель отказался от Премии Генриха Гейне, что связывали с угрозой лишиться награды по решению властей Дюссельдорфа, которые и определяют победителя.
В 2020 году Нобелевская неделя началась 5 октября, когда были названы были названы лауреаты премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Олтер, а также британец Майкл Хоутон, получившие награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать способы лечения болезни и предотвратить ее распространение при переливании крови.
6 октября было объявлено о присуждении премии по физике за работы по изучению черных дыр. Британец Роджер Пенроуз получил половину премии за открытие, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а американцы Райнхард Генцель и Андреа Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики». 7 октября стало известно, что Нобелевки по химии удостоены — за разработку «генетических ножниц» — американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье.
9 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 12 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).
В 1901-2019 годах Нобелевскую премию по литературе присуждали 112 раз. Семь раз Нобелевский комитет и Шведская академия решили, что достойных претендентов на награду нет. Большинство таких случаев относится ко временам Первой и Второй мировых войн (1914, 1918, 1940–1943), исключением стал лишь 1935 год.
Нобелевская премия по литературе крайне редко делится между несколькими лауреатами, за всю историю награды такое случилось лишь четыре раза. В 1904 году премии были удостоены французский поэт Фредерик Мистраль и испанский драматург Хосе Эчегерай-и-Эйсагирре. В 1917 году ее получили датчане Хенрик Понтоппидан и Карл Гьеллеруп, в 1966-м лауреатами стали израильтянин Шмуэль Агнон и перебравшаяся из Германии в Швецию Нелли Закс, а в 1974 году — шведы Харри Мартинсон и Эйвинд Юнсон.
До 2020 года Нобелевку по литературе получили 113 человек, в том числе 15 женщин (последней до Глюк этой награды удостоилась Токарчук). Больше одного раза лауреатом не становился никто.
Чаще всего награду получали писатели из Франции, однако большинство лауреатов (29 из 113) писали свои произведения на английском языке. Кроме того, в первую десятку языков, на которых написаны произведения нобелевских лауреатов, вошли французский (15), немецкий (14), испанский (11), шведский (7), итальянский (6), русский (6), польский (5), норвежский (3) и датский (3).
Первым русским писателем, награжденным Нобелевской премией, стал Иван Бунин. Его наградили в 1933 году с формулировкой «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». На тот момент писатель находился в эмиграции во Франции. Еще один лауреат, Борис Пастернак, отказался от премии из-за давления со стороны советских властей и общества. Кроме того, награду получили Михаил Шолохов и Александр Солженицын, а также покинувший Россию поэт Иосиф Бродский.
Средний возраст нобелевского лауреата на момент присуждения ему награды составляет 65 лет. Самым «юным» до сих пор остается Редьярд Киплинг, получивший Нобеля в 1907 году в возрасте 41 года. А самым возрастным лауреатом ровно сто лет спустя стала английская писательница Дорис Лессинг, которой тогда исполнилось 88 лет.