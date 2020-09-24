Кремль оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

По словам Пескова, если президент получит премию это будет прекрасно, а если нет — тоже замечательно

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос касательно выдвижения Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

«Совершенно разные люди выдвигаются на нобелевскую премию. Это инициатива тех, кто выдвигает. В данном случае это писатель. Если решение будет принято — прекрасно, нет — тоже замечательно. Здесь трудно что-либо еще сказать», — цитирует Пескова корреспондент РБК.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщило о том, что с такой инициативой выступил писатель Сергей Комков.

В соответствии с правилами Нобелевского комитета, номинировать человека на получение премии мира могут члены правительства, депутаты национальных парламентов, представители международных судов, профессора университетов, руководители институтов международной политики, а также прежние обладатели премии.