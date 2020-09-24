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Политика ,  
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Кремль оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

По словам Пескова, если президент получит премию это будет прекрасно, а если нет — тоже замечательно
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос касательно выдвижения Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

«Совершенно разные люди выдвигаются на нобелевскую премию. Это инициатива тех, кто выдвигает. В данном случае это писатель. Если решение будет принято — прекрасно, нет — тоже замечательно. Здесь трудно что-либо еще сказать», — цитирует Пескова корреспондент РБК.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщило о том, что с такой инициативой выступил писатель Сергей Комков.

В соответствии с правилами Нобелевского комитета, номинировать человека на получение премии мира могут члены правительства, депутаты национальных парламентов, представители международных судов, профессора университетов, руководители институтов международной политики, а также прежние обладатели премии.

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Медаль Нобелевской премии

Сергей Комков – автор ряда книг, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Помимо этого он является членом «президентского клуба «Доверие»», созданного в 2001 году «для поддержки Владимира Путина и президентских программ».

Полный список номинантов на Нобелевскую премию мира обычно не разглашается. Благодаря широкому списку людей, которые могут это сделать, ежегодно на награду претендуют сотни политиков, общественных деятелей и различных организаций. Например, в этом году на премию мира уже был выдвинут президент США Дональд Трамп (автором номинации стал депутат норвежского парламента Кристиан Тибринг-Чьедде). Бывший глава Евросовета Дональд Туск предложил номинировать супругов Тихановских.

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В разные годы на премию выдвигали Иосифа Сталина, Бенито Муссолини, Адольфа Гитлера, Фиделя Кастро и Уго Чавеса, однако никто из этих политиков награду в результате не получил.

Чаще всего Нобелевскую премию мира получал Международный комитет красного креста. В 1975 году ею был удостоен Андрей Сахаров, в 1990 году Михаил Горбачев. В прошлом году лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Авторы
Елизавета Антонова, Артем Филипенок
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