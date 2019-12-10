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Церемония вручения нобелевских премий. Фоторепортаж

10 декабря состоялись церемонии вручения Нобелевских премий. Награды по физике, химии, медицине, литературе и экономике лауреаты получили в Стокгольмской филармонии, медали лауреатам вручал король Швеции Карл XVI Густав. Премию мира вручали в Осло, ее в этом году присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Как прошли церемонии — в фоторепортаже РБК
Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Карл XVI Густав вручает премию по экономике памяти Альфреда Нобеля американскому экономисту Майклу Кремеру. Он вместе с двумя своими коллегами Абхиджитом Банерджи (США) и Эстер Дюфло (Франция) награжден за поиск решения в борьбе с бедностью

Фото: Jonas Ekstromer / EPA / ТАСС

Абхиджит Банерджи и король Швеции Карл XVI Густав

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Американский ученый Грегг Семенза получает премию по медицине. Его, а также Уильяма Кэлина (США) и Питера Рэтклиффа (Великобритания) наградили за исследование того, как клетки реагируют на уровень кислорода​

Фото: Jonas Ekstromer / TT News Agency / Reuters

Джон Гуденаф (США) — лауреат премии по химии. Ему, японцу Акире Есино и британцу Стэнли Уиттингему присудили награду за работу над литий-ионными аккумуляторами

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters
Лауреат премии по экономике Эстер Дюфло
Фото: Claudio Bresciani / Zuma / Global Look Press
Принцесса Швеции Мадлен
Фото: Jonas Ekstromer / EPA / ТАСС

Лауреат премии по химии Акира Есино с женой Кумико

Фото: Jonas Ekstromer / TT News Agency / Reuters

Лауреат премии по литературе польская писательница Ольга Токарчук​

Фото: Hakon Mosvold Larsen / EPA / ТАСС

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира в Осло. Его наградили за заключение мирного договора с Эритреей

Теги: мультимедиа, Нобелевская премия
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