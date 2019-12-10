Церемония вручения нобелевских премий. Фоторепортаж

10 декабря состоялись церемонии вручения Нобелевских премий. Награды по физике, химии, медицине, литературе и экономике лауреаты получили в Стокгольмской филармонии, медали лауреатам вручал король Швеции Карл XVI Густав. Премию мира вручали в Осло, ее в этом году присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Как прошли церемонии — в фоторепортаже РБК