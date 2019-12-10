Церемония вручения нобелевских премий. Фоторепортаж

10 декабря состоялись церемонии вручения Нобелевских премий. Награды по физике, химии, медицине, литературе и экономике лауреаты получили в Стокгольмской филармонии, медали лауреатам вручал король Швеции Карл XVI Густав. Премию мира вручали в Осло, ее в этом году присудили премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Как прошли церемонии — в фоторепортаже РБК
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия
Карл XVI Густав вручает премию по экономике памяти Альфреда Нобеля американскому экономисту Майклу Кремеру. Он вместе с двумя своими коллегами Абхиджитом Банерджи (США) и Эстер Дюфло (Франция) награжден за поиск решения в борьбе с бедностью
Абхиджит Банерджи и король Швеции Карл XVI Густав
Американский ученый Грегг Семенза получает премию по медицине. Его, а также Уильяма Кэлина (США) и Питера Рэтклиффа (Великобритания) наградили за исследование того, как клетки реагируют на уровень кислорода
Джон Гуденаф (США) — лауреат премии по химии. Ему, японцу Акире Есино и британцу Стэнли Уиттингему присудили награду за работу над литий-ионными аккумуляторами
Лауреат премии по химии Акира Есино с женой Кумико
Лауреат премии по литературе польская писательница Ольга Токарчук
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира в Осло. Его наградили за заключение мирного договора с Эритреей