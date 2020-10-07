Две женщины получили Нобелевку по химии за создание «генетических ножниц»

6 октября было объявлено о присуждении премии по физике за работы по изучению черных дыр. Британец Роджер Пенроуз получит половину премии за открытие того, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а американцы Райнхард Генцель и Андреа Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики».
В четверг, 8 октября, Нобелевский комитет объявит лауреата премии по литературе. 9 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 12 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).
С 1901 по 2019 год Нобелевская премия по химии вручалась 111 раз, за эти годы ее лауреатами становились 183 человека, в том числе английский биохимик Фредерик Сенгер дважды — в 1958 году «за установление структур белков, особенно инсулина» и в 1980 году «за вклад в установление основных последовательностей в нуклеиновых кислотах». В большинстве случаев (63 раза) премию получал один ученый, 23 раза награда делилась между двумя и еще 25 раз между тремя лауреатами.
До сих пор женщины получали «нобелевку» по химии пять раз, первой этой чести удостоилась в 1911 году за открытие радия и полония Мария Склодовская-Кюри. В 1935 году дочь Марии, Ирен Жолио-Кюри, разделила премию со своим мужем Фредериком Жолио-Кюри. В 1964 году биохимик Дороти Кроуфут-Ходжкин получила «нобелевку» «за определение с помощью рентгеновских лучей структур биологически активных веществ», в 2009 году израильский кристаллограф Ада Йонат разделила премию с двумя коллегами «за исследования структуры и функций рибосомы», а в 2018 году американка Фрэнсис Арнольд получила награду за изучение «направленной эволюции ферментов».
Больше всего среди награжденных Нобелевской премией по химии ученых из США (66 человека). Единственным химиком из нашей страны, получившим Нобелевскую премию, стал в 1956 году участник советского атомного проекта Николай Семенов, разработавший теорию цепных реакций (награда вручена также Сирилу Хиншелвуду).