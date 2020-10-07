Две женщины получили Нобелевку по химии за создание «генетических ножниц»

Нобелевскую премию по химии 2020 года присудили за развитие метода редактирование генома, сообщил в Стокгольме генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Ханссон. В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что в этом году премию получат американка Дженнифер Дудна и француженка Эммануэль Шарпантье за создание «генетических ножниц», то есть «инструмента перезаписи кода жизни».

Сразу две женщины получили Нобелевскую премию по химии впервые в истории.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен на 1 млн шведских крон, до 10 млн ($1,12 млн).

Нобелевская неделя началась, 5 октября, в понедельник были объявлены лауреаты премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Олтер, а также британец Майкл Хоутон, получившие награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать способы лечения болезни и предотвратить ее распространение при переливании крови.