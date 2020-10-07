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Две женщины получили Нобелевку по химии за создание «генетических ножниц»

Нобелевскую премию по химии 2020 года присудили за развитие метода редактирование генома, сообщил в Стокгольме генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Ханссон. В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что в этом году премию получат американка Дженнифер Дудна и француженка Эммануэль Шарпантье за создание «генетических ножниц», то есть «инструмента перезаписи кода жизни».

Сразу две женщины получили Нобелевскую премию по химии впервые в истории.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен на 1 млн шведских крон, до 10 млн ($1,12 млн).

Нобелевская неделя началась, 5 октября, в понедельник были объявлены лауреаты премии по медицине. Ими стали американские ученые Чарльз Райс и Харви Олтер, а также британец Майкл Хоутон, получившие награду за открытие вируса гепатита C. Это помогло создать способы лечения болезни и предотвратить ее распространение при переливании крови.

6 октября было объявлено о присуждении премии по физике за работы по изучению черных дыр. Британец Роджер Пенроуз получит половину премии за открытие того, что «образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности», а американцы Райнхард Генцель и Андреа Гез — за «открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики».

Нобелевку по физике дали за раскрытие «самых темных секретов Вселенной»
Общество
Фото:TT News Agency / Fredrik Sandberg via Reuters

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В четверг, 8 октября, Нобелевский комитет объявит лауреата премии по литературе. 9 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 12 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).

Церемония вручения нобелевских премий. Фоторепортаж
Фотогалерея 
epa08060089 A general view over The Nobel Prize award ceremony at Stockholm Concert Hall, in Stockholm, Sweden, 10 December 2019. EPA/Henrik Montgomery SWEDEN OUT

С 1901 по 2019 год Нобелевская премия по химии вручалась 111 раз, за эти годы ее лауреатами становились 183 человека, в том числе английский биохимик Фредерик Сенгер дважды — в 1958 году «за установление структур белков, особенно инсулина» и в 1980 году «за вклад в установление основных последовательностей в нуклеиновых кислотах». В большинстве случаев (63 раза) премию получал один ученый, 23 раза награда делилась между двумя и еще 25 раз между тремя лауреатами.

До сих пор женщины получали «нобелевку» по химии пять раз, первой этой чести удостоилась в 1911 году за открытие радия и полония Мария Склодовская-Кюри. В 1935 году дочь Марии, Ирен Жолио-Кюри, разделила премию со своим мужем Фредериком Жолио-Кюри. В 1964 году биохимик Дороти Кроуфут-Ходжкин получила «нобелевку» «за определение с помощью рентгеновских лучей структур биологически активных веществ», в 2009 году израильский кристаллограф Ада Йонат разделила премию с двумя коллегами «за исследования структуры и функций рибосомы», а в 2018 году американка Фрэнсис Арнольд получила награду за изучение «направленной эволюции ферментов».

Больше всего среди награжденных Нобелевской премией по химии ученых из США (66 человека). Единственным химиком из нашей страны, получившим Нобелевскую премию, стал в 1956 году участник советского атомного проекта Николай Семенов, разработавший теорию цепных реакций (награда вручена также Сирилу Хиншелвуду).
 

Автор
Евгений Калюков
Нобелевская премия по химии Нобелевская премия
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