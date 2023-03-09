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Третий день протестов в Тбилиси начался с перекрытия центральной улицы

Протестующие вновь собрались в центре Тбилиси и перекрыли улицу в районе парламента
Жители грузинской столицы в третий раз собираются у парламента, чтобы выразить протест против законопроекта об иноагентах. Авторы спорной законодательной инициативы ранее заявили о ее отзыве
Фото: Zurab Javakhadze / Reuters
Фото: Zurab Javakhadze / Reuters

Жители Тбилиси вновь собрались на акцию протеста у здания парламента страны, заблокировав движение автотранспорта на близлежащей улице, передает корреспондент РБК.

Это уже третий день протестов, граждане начали выходить протестовать к парламенту против внесенного правящей партии «Грузинская мечта» совместно с общественным движением «Сила народа» и принятого в первом чтении законопроекта об иноагентах 7 марта.

Третий день протестов в Тбилиси начался с перекрытия центральной улицы
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Акция протеста была назначена на 19:00 (20:00 мск), однако еще до ее начала перед парламентом собрались десятки тысяч человек. Телеканал «Рустави 2» ведет трансляцию митинга, на кадрах видно, что вся площадь перед зданием парламента и близлежащие улицы заполнены людьми.

«Грузия Online» сообщает о перекрытии автомобильного движения на проспекте Руставели, а также о том, что к зданию парламента приехали политики и парламентарии. «На прилегающей территории мобилизована полиция. Участники акции требуют освобождения граждан, задержанных 7–8 марта», — отмечает издание, напоминая, что на акциях протеста 7 и 8 марта были задержаны 133 протестовавших жителя страны.

Перед зданием парламента установлена сцена, «Рустави 2» отмечает, что во время митинга запланировано «музыкальное выступление».

О беспорядках и стычках с полицией не сообщается.

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Партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» разработали и внесли в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагал, что некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% доходов поступает из-за рубежа, будут признавать в стране агентами иностранного влияния. В случае принятия документа такие организации обязали бы проходить регистрацию. Законопроект вызвал неприятие в обществе, у здания парламента начали собираться протестующие. Документ приняли в первом чтении 7 марта, при рассмотрении депутаты от правящей партии и оппозиции подрались, в это же время начались первые протестные акции. Против законопроекта выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили и пообещала наложить на него вето.

Вечером того же дня участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Они использовали коктейли Молотова и бросали в полицию разные предметы, правоохранительные органы применяли против них водометы и слезоточивый газ. После первого дня акции были задержаны около 70 человек, заявило МВД страны, пострадали 50 полицейских. Сообщалось о пострадавших и среди митингующих.

Протесты в Тбилиси от штурма парламента до разгона водометом. Фото
Фотогалерея 

Протесты у парламента возобновились вечером 8 марта. Тогда тоже произошли столкновения с полицией. Спецназ для разгона митингующих применил водометы и слезоточивый газ, участники акции бросали в полицию бутылки и яйца, а в ночь на 9 марта стали строить баррикады.

Утром 9 марта «Грузинская мечта» и «Сила народа» объявили, что приняли решение отозвать спорный законопроект, однако причиной негативной реакции общества на инициативу они назвали то, что «машина лжи» представила законопроект «в негативном свете» и ввела «в заблуждение» часть населения. Также, по их мнению, на законодательную инициативу наложили «ложный ярлык «российского закона». Парламентарии заявили, что в будущем планируют «лучше» и детальнее разъяснить цель законопроекта и важность обеспечения «прозрачности иностранного влияния» в стране.

Вечером 9 марта МВД Грузии сообщило об освобождении всех, кто был задержан по административным делам на акциях 7 и 8 марта вблизи парламента Грузии. «Некоторые из задержанных предстали перед судом, в то время как другие лица были освобождены на основании истечения срока, определенного законом для их пребывания в изоляторе предварительного заключения», — говорится в сообщении министерства. Расследование некоторых уголовных дел, связанных с применением насилия во время протестов, продолжается.

Оппозиция после отзыва законопроекта заявила, что намерена продолжать протесты. «Нам нужна ясность относительно того, как они (правящая партия «Грузинская мечта». — РБК) намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты. Во-вторых, пока задержанных не освободят, «Грузинская мечта» не должна думать, что им будет легко», — сказал представитель одной из парламентских партий «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе

На данный законопроект отреагировали и за рубежом. В Евросоюзе документ назвали «несовместимым с ценностями и стандартами ЕС». Госдепартамент США также указал, что инициатива несовместима с желанием европейской интеграции страны, поскольку она «вдохновлена Кремлем».

В Кремле, комментируя заявление Госдепа, заявили, что не имеют никакого отношения к грузинскому законопроекту. «Ничего там Кремлем не вдохновлялось. Кремль тут абсолютно не при чем. Практика введения таких законов — первопроходцем здесь стали в конце 1930-х годов США», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские власти после протестов заявили, что россиянам следует воздержаться от поездок в Грузию. В Минэкономразвития (ведомство курирует туристическую отрасль после ликвидации Ростуризма) рекомендовали тем, кто уже находится в стране, избегать «посещения людных мест», например центра Тбилиси. В МИДе попросили россиян «избегать районов их проведения и быть предельно осторожными».

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Георгий Абашвили
Грузия оппозиция протесты закон об иноагентах Тбилиси парламент
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