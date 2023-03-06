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Грузинские депутаты подрались на рассмотрении проекта об иновлиянии

В парламенте Грузии произошла потасовка во время рассмотрения законопроекта об иновлиянии

Грузинские депутаты подрались на рассмотрении проекта об иновлиянии
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На заседании комитета по правовым вопросам парламента Грузии во время рассмотрения законопроекта об иностранных агентах между депутатами произошла потасовка, сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Конфликт возник между депутатом от правящей партии «Грузинская мечта» Анри Оханашвили и представителями оппозиции. Судебные приставы также вывели из зала парламента лидеров оппозиционной партии «Стратегии Агмашенебели» Гиоргия Вашадзе и основанной Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили. После стычки в парламенте объявили технический перерыв.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» внесли в парламент страны депутаты от оппозиционной партии Грузии «Сила народа». Они предлагают создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают финансирование из-за границы. Законопроект поддержали представители «Грузинской мечты». Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в случае принятия Грузией закона могут быть подорваны евроатлантические устремления страны.

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Теги
Грузия иноагент Депутаты
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