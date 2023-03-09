Госдеп заявил о «вдохновленном Кремлем» грузинском законе об иноагентах

Проект закона «О прозрачности иностранного влияния», который грузинский парламент принял в первом чтении 7 марта, угрожает евроатлантическому будушему страны. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, трансляция шла на Youtube-канале ведомства. Законопроект, по словам Прайса, был «вдохновлен Кремлем».

«Прохождение в парламенте этих законопроектов, вдохновленных Кремлем, несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития. Стремление принять эти законы <...> ставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии», — сказал он.

Вашингтон полагает, что принятие этих законопроектов может навредить отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами, США встревожены их подготовкой, добавил представитель госдепартамента.

От имени ведомства он призвал правительство Грузии уважать свободу собраний и мирного протеста.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать какой бы то ни было эскалации насилия, уважать верховенство закона и демократические ценности Грузии», — заключил Прайс.

Ранее, 7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он предусматривает признание некоммерческих юридических лиц и СМИ, у которых более 20% доходов поступает из-за рубежа, агентами иностранного влияния. В случае принятия документа, такие организации обяжут проходить регистрацию.

В Грузии из-за принятия законопроекта начались протесты. К вечеру 8 марта демонстрации разогнали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, пообещаланаложить на него вето. Законопроект также раскритиковал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он назвал инициативу не соответствующей европейским стандартам и заявил, что она противоречит заявленной Грузией цели по вступлению в ЕС.

Члены движения «Сила народа» (группа депутатов, в 2022 году вышедших из правящей «Грузинской мечты», но по-прежнему входят в парламентское большинство), которые внесли в парламент законопроект, подготовили и второй документ — законопроект «О регистрации иностранных агентов». Он близок к Закону о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), принятому в США. В соответствии с ним статус иноагента могут присваивать и другим юридическим и физическим лицам. За несвоевременную регистрацию или отказ от нее иноагентам может грозить уголовное наказание.

Документ внесли в парламент после критики со стороны оппозиции, которая заявила, что в основе первого законопроекта лежит российский закон.