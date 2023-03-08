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Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси

Спецназ Грузии применил слезоточивый газ против протестующих, окруживших здание парламента
Стычки между силовиками и протестующими против закона об иноагентах у здания грузинского парламента продолжаются уже второй день. К вечеру 8 марта протестующие окружили парламент, спецназ применяет водометы и слезотачивый газ

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси
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Грузинский спецназ применяет водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих против принятия законопроекта об иностранных агентах, окруживших здание парламента в Тбилиси, сообщает корреспондент Paper Kartuli. Как пишет «Sputnik Грузия», Ситуация накалилась у заднего входа в парламент после того, как участники акции сняли заграждения и стали кидать в полицию бутылки и яйца.

Протесты в Тбилиси продолжаются уже второй день, после того, как 7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Грузинская оппозиция считает, что закон об иностранных агентах ограничит деятельность независимых НПО и СМИ.

Как пишет Paper Kartuli, к вечеру 8 марта к зданию парламента стянуты свыше 200 силовиков. До этого оппозиция призывала окружить здание. Издание уточняет, что протестующие взяли здание в кольцо в районе 21:30 (мск), некоторые из них были замечены в противогазах.

Позже «Sputnik Грузия» сообщил, что спецназ начал подготовку к разгону акции протеста. По данным агентства, протестующие уже разбили окна парламента и забрасывают туда хлопушки и петарды. Ambegi.ge уточняет, что основная часть спецназовцев все это время остается в автобусах и во внутреннем дворе здания парламента.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», ставший причиной беспорядков, внесли депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа». Первый вариант предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию. Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении: за принятие документа проголосовали 76 депутатов, против — 13.

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Грузинская оппозиция считает, что закон ограничит деятельность независимых НПО и СМИ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон, если инициативу одобрит парламент. В Евросоюзе заявили, что закон не соответствует европейским стандартам и противоречит заявленной Грузией цели по вступлению в ЕС. В США выразили поддержку «мирным протестующим».
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Грузия протест полиция спецназ парламент Тбилиси иноагенты
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