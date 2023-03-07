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МВД Грузии сообщило о пострадавших в столкновениях в Тбилиси полицейских

МВД Грузии: протест в Тбилиси «вышел за рамки свободы выражения», пострадали полицейские
В МВД Грузии заявили, что акция протеста против закона об иноагентах приняла насильственный характер, пострадали полицейские. Силовики применили водометы и слезоточивый газ, несколько митингующих задержаны
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В ходе столкновений у здания грузинского парламента в Тбилиси пострадали несколько сотрудников полиции, повреждены полицейская техника и снаряжение, сообщает МВД страны.

В заявлении ведомства говорится, что акция протеста против закона об иноагентах «вышла за рамки свободы выражения и мирного собрания» и приняла насильственный характер. Митингующие не подчинялись указаниям сотрудников МВД, поэтому они «в рамках законных полномочий применили пропорциональную силу и специальные средства».

МВД Грузии сообщило о пострадавших в столкновениях в Тбилиси полицейских
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Interpressnews, «Sputnik Грузия» и другие СМИ сообщали, что полиция использовала для разгона протестующих слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Несколько участников акции задержаны, передает Rustavi 2.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в Нью-Йорке, отменила запланированные встречи и намерена выступить с экстренным обращением к нации, сообщили в администрации главы государства.

7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах — «О прозрачности иностранного влияния». Его, как и проект «О регистрации иностранных агентов», внесли депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа». Первый вариант предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию. Второй считается аналогом американского закона, в соответствии с ним статус иноагента предусмотрен и для других юридических и физических лиц.

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Представители оппозиции уверены, что законопроекты ограничат деятельность независимых НПО и журналистов. Эту точку зрения разделяет и Зурабишвили; президент также считает, что они «будут крайне вредны для демократической трансформации нашего общества, ликвидации гендерной дискриминации и пути нашей евроинтеграции». В конце февраля президент пообещала, что заблокирует принятие закона, если инициативу одобрит парламент.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Грузия Тбилиси протесты иностранные агенты слезоточивый газ водометы
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