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Боррель назвал закон об иноагентах в Грузии противоречащим стандартам ЕС

Боррель: закон об иностранном влиянии в Грузии противоречит стандартам Евросоюза

Законопроект об иностранном влиянии, принятом в Грузии в первом чтении, противоречит стандартам Евросоюза. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на сайте ЕС.

«Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающий эффект на гражданское общество и СМИ, что приведет к негативным последствиям для многих грузин. <...> Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС», — заявил Боррель.

Кроме того, уточняется в заявлении, законопроект противоречит заявленной Грузией цели по вступлению в Евросоюз, которую поддержало большинство граждан страны. «Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений», — уточнил Боррель.

Евросоюз призвал Грузию поддержать приверженность демократии, верховенству закона и прав человека, в том числе, о праве на мирный протест.

Акция протеста в Тбилиси происходит на фоне принятия в первом чтении законопроекта о «прозрачности иностранного влияния». В случае, если закон будет принят, иноагентами в Грузии будут считаться юрлица, которые получают 20% годового дохода из-за рубежа. За принятие документа проголосовали 76 парламентариев, против выступили 13, всего в парламенте 139 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением, поддержав протестующих и пообещав наложить вето на законопроект, если он будет принят в парламенте. «Этот закон никому не был нужен», — отметила она. В частности, президент сказала, что идея законопроекта взята «из ниоткуда, если не под диктовку Москвы», а решение проголосовать «за» него «уводит» всех грузин «из Европы».

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Теги
Жозеп Боррель Евросоюз Грузия закон об иноагентах
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