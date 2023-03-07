Протестующие в Тбилиси попытались прорваться в здание парламента Грузии

Митингующие против закона об иноагентах в Тбилиси попытались прорваться в парламент

В ходе демонстрации митингующие стали бросать коктейли Молотова в сотрудников полиции. Против демонстрантов применили слезоточивый газ и водометы

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси попытались прорваться в здание парламента Грузии, передает телеканал Mtavari, трансляция шла в соцсети Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее в ходе демонстрации митингующие стали бросать коктейли Молотова в сотрудников полиции. В ходе столкновений у здания грузинского парламента пострадали несколько полицейских, повреждены полицейская техника и снаряжение. В заявлении МВД Грузии уточняется, что акция протеста против закона об иностранных агентах «вышла за рамки свободы выражения и мирного собрания», приняв насильственный характер. Вышедшие на митинг люди не подчинялись указаниям правоохранительных органов, из-за чего полицейские применили «пропорциональную силу и специальные средства».

Президент Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится в Нью-Йорке, отменила запланированные встречи. Она выступила с экстренным сообщением и заявила, что наложит вето на закон об иноагентах в случае его окончательного принятия.

7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния». Его внесли депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа».

Из законопроекта следует, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за границы. Такие компании обязаны зарегистрироваться.

Представители грузинской оппозиции уверены, что эти законопроекты ограничат деятельность журналистов и независимых НПО. Такую точку зрения разделяет и президент страны. Зурабишвили считает, что они «будут крайне вредны для демократической трансформации» общества Грузии и, в частности, для евроинтеграции. В конце февраля она обещала, что заблокирует принятие закона, если инициатива будет одобрена парламентом.